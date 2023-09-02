新华社杭州9月1日电 题：感受高质量发展活力 共盼杭州亚运盛会——记亚洲国家驻华使节浙江行

新华社记者冯歆然、吴帅帅

8月29日至31日，来自泰国、东帝汶、尼泊尔、新加坡等10多个亚洲国家的驻华使节应外交部外事管理司邀请赴浙江省参观访问，考察数字经济产业，探寻亚运城市风采，在诗画江南感受浙江高质量发展活力，感知中国式现代化浙江实践。

在朦胧的江南烟雨中，驻华使节们走进嘉兴乌镇。

“这里美得像梦一样，仿佛走入中国水墨画中！”柬埔寨驻华使馆二等秘书火龙兴奋地说。他举着手机不停拍摄乌镇的美景，还将照片分享到社交平台，收获许多点赞。

在湖州德清，浙江氢航科技有限公司展出由氢燃料电池驱动的咖啡机和无人机，引起使节们浓厚的兴趣。

8月30日，在湖州德清，驻华使节参观浙江氢航科技有限公司。新华社记者 韩传号 摄

“氢能源如何获得？有什么突出优势？如何有效储能？”在参观过程中，越南驻华使馆参赞阮维放认真聆听介绍，不时向公司负责人提问。

阮维放说，越南也在大力发展新能源，但是氢能领域还较为空白。“中国在新能源开发及利用方面经验丰富，值得学习借鉴。”

8月30日，驻华使节在浙江省湖州市参观浙江氢航科技有限公司。新华社记者 冯歆然 摄

菲律宾驻华使馆公使兼总领事欧帝诺表示，浙江的发展经验有力印证了环境保护、城市建设和产业发展是可以并行不悖的，人与自然在这里和谐共生，是可持续发展的精彩实践。

数字经济是浙江经济社会发展的一张名片，也是本次使节们参访的一个重点。

创新路、发展大道……来到浙江省桐乡经济开发区，浓浓的创新氛围扑面而来。许多企业和研究院在此集聚，形成数字经济产业集群。

盛景智能科技（嘉兴）有限公司是园区入驻的企业之一，其开发的视觉、听觉、触觉等智能传感硬件产品吸引了使节们的目光。

8月30日，在浙江省桐乡经济开发区，驻华使节参观盛景智能科技（嘉兴）有限公司。新华社记者 韩传号 摄

在自动检测产品外观缺陷的视觉质检机器人前，使节们停下脚步，饶有兴致地观看。火龙说：“在数字经济推动下，人工智能等技术与传统工业深度结合，让人耳目一新。”

在杭州阿里巴巴集团，使节们认真聆听数字经济产业发展的经验介绍，并同企业代表展开交流。

8月31日，驻华使节在杭州阿里巴巴集团参观。新华社记者 韩传号 摄

“数字经济代表着未来。”泰国驻华大使阿塔育·习萨目说，搭上数字经济的快车，各国产品能够更便捷地走出国门，走向更广阔的国际市场。

他高度赞赏中国政府为促进数字经济产业发展所做的努力，认为这一产业为许多国家，尤其是“一带一路”沿线国家的经济社会发展提供了强大助力。

8月31日，驻华使节在浙江省杭州市参观阿里巴巴集团。 新华社记者 韩传号 摄

8月31日下午，驻华使节们出席了数字经济产业对接会。浙江省政府相关部门负责人和近50家数字经济领域企业代表与会，同使节们深入交流。

“浙江是数字经济产业发达省份，能够同相关政府部门和企业代表直接沟通交流，机会非常宝贵。”科威特驻沪总领事米沙勒·沙马利表示，他会把对接会上获得的丰富信息同本国企业分享，努力促进科中企业对接，为两国深化合作再添新动力。

尼泊尔驻华大使比什努·普卡尔·施雷斯塔说，希望通过此次参访交流，将中国的先进技术和成功经验引入尼泊尔。期待进一步加强与浙江的交流合作，充分拓展双方合作的领域，取得更多合作成果。

8月29日，驻华使节在绍兴柯桥羊山攀岩中心参观。新华社记者 韩传号 摄

距离杭州亚运会开幕还有不到一个月，亚运会主办和协办城市的各大场馆成为此次参访中各国使节的共同关注。

绍兴柯桥羊山攀岩中心是使节们参访的第一处亚运场馆。形似“蚕茧”的半开放式场馆东西通透，人造岩壁赛道和羊山石城的自然风光相映成趣，让使节们赞叹连连。

8月29日，驻华使节在绍兴柯桥羊山攀岩中心参观。新华社记者 韩传号 摄

该场馆所在地原是废弃矿山，经过建设和开发，变身亚运会攀岩赛场，将容纳700多名观众现场领略“岩壁芭蕾”的魅力。

泰国驻华使馆一等秘书卢欣然说，杭州亚运会场馆建设不仅让现代建筑和自然环境有机融合，还能提升城市基础设施建设水平，为市民创造福祉，很了不起。

8月31日，驻华使节在杭州奥体中心游泳馆内参观。新华社记者 韩传号 摄

在杭州奥体中心，静待“绽放”的“大莲花”体育场别致新颖，体育馆和游泳馆仿若“蝴蝶”振翅欲飞，引得使节们纷纷合影留念。

东帝汶驻华大使桑托斯说，亚运会不仅是体育竞技的盛会，更是合作与友谊的盛会。“我完全相信，浙江已经准备好了。让我们一起期待杭州亚运会的到来。”

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