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非盟宣布暂停加蓬成员国资格

2023年09月02日09:28 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴9月1日电（记者汪平）非洲联盟（非盟）8月31日晚发表声明，谴责加蓬日前发生的军事政变，决定暂停加蓬的非盟成员国资格。

　　声明说，非盟和平与安全理事会当天开会讨论了加蓬最新局势，决定立即暂停该国参加非盟以及相关机构所有活动的资格，直到该国恢复正常宪法秩序。

　　非盟和平与安全理事会在声明中，呼吁立即释放并保障邦戈总统及其家人以及其他相关政府人员的安全和人权，还要求军队立即返回军营，无条件地将权力交还文官当局，坚持宪法授权和宪政原则。

　　非盟和平与安全理事会敦促该国军方不要干涉加蓬政治进程，否则非盟将采取必要措施，包括对发动政变人员实施有针对性的制裁。

　　8月30日凌晨，加蓬选举中心宣布，总统邦戈在26日举行的总统选举中以64.27%的得票率获得连任。随后，十余名军方人员以“机构过渡和恢复委员会”的名义在加蓬24电视台发表声明宣称选举结果无效，并称已获取政权，国家机关解散，同时关闭该国边境。“机构过渡和恢复委员会”之后在国家电视台发表声明称邦戈已被软禁，其子及总统府多名高官被捕。

　　8月31日下午，加蓬“机构过渡和恢复委员会”发言人芒富比在国家电视台宣布，该委员会主席布里斯·奥利吉·恩圭马将于9月4日在总统府宣誓就任过渡领导人。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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