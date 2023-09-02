新华社路易港9月1日电（记者凌馨 贺启明）毛里求斯外交、地区一体化和国际贸易部国际贸易司司长纳拉因杜特·布杜日前接受新华社记者书面采访时表示，毛中自贸协定有效推动两国经贸关系发展，将两国关系提升到新高度。

布杜说，两年多来，两国双边贸易增长显著。由于更有利的市场准入条件，包括朗姆酒、特种糖、冻鱼、面条和纺织品等在内的毛里求斯出口产品在中国市场广受好评。同时，中国出口产品如茶叶、香料和酒类等也在毛里求斯享受市场准入优惠待遇甚至免税待遇。

布杜说，毛中自贸协定为两国合作参与非洲经贸发展提供了良好基础。毛里求斯是非洲大陆自贸区、东南非共同市场、南部非洲发展共同体等成员，中毛两国的制造商和出口商由此可以更好地把握非洲大陆的经贸发展机遇。

中国—毛里求斯自贸区联合委员会首次会议8月30日在毛首都路易港举行，两国官员就中毛自贸协定生效以来的实施进展进行了深入交流。

作为中国与非洲国家签署的首个自贸协定，中国—毛里求斯自贸协定于2021年1月1日正式生效。据中方统计，协议实施后，中毛双边贸易额从2020年的7.26亿美元增长到2022年的10.06亿美元，中国是毛里求斯第一大货物贸易伙伴国和第一大进口来源国。

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