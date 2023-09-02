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全球连线｜服贸会开幕在即 英国展团期盼深化合作

2023年09月02日09:26 | 来源：新华社
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　　新华社北京9月1日电 2023年中国国际服务贸易交易会将于9月2日在北京拉开帷幕。作为主宾国，英国组建了参展以来最大规模展团。

　　据英国驻华贸易使节杜涛介绍，超过60多家英国企业和机构组团参展，集中展示英国品牌在创意、教育、科技、医疗保健和金融服务等领域的活力和多元化。

　　英国VR体育训练公司Rezzil联合创始人安迪·埃切斯在接受新华社记者专访时说，中国的市场孕育着巨大机会，对公司发展非常重要。“我们很高兴能代表英国参加这次交易会，期待此行收获丰富。”

　　埃切斯认为，服贸会为参展企业提供“十分难得”的机会和平台，能让每一个参与其中的人受益。

　　据悉，此次服贸会英国国家馆设在国家会议中心，占地224平方米，以“见你未见”为主题，整体设计旨在向观众传达英国现代与传统的融合。展馆内设置一座可开合的“伦敦塔桥”，寓意架起英中相互了解的桥梁。英国将通过70多场活动，为观众带来精彩互动体验。

　　英中贸易协会中国区总裁兼中国首席代表赵汤此前在受访时表示，看好英国金融服务、教育等行业在中国市场的发展机遇。他说：“服贸会是促进服务贸易的盛会，是中国凝聚全球合作共识、促进国际交流的重要平台。”

这是8月31日拍摄的2023年服贸会首钢园区。新华社记者李鑫摄

这是8月31日拍摄的2023年服贸会首钢园区。新华社记者李鑫摄

　　英方数据显示，英国对华出口中，目前服务出口约占26%。英国驻华贸易使节杜涛说，英国对其他地区服务出口几乎占出口总额的一半，因此英国对华服务贸易还有很大提升空间。期待两国继续“发展强有力的双边贸易和投资联系，并进一步加强民间联系”。

　　据悉，今年服贸会上，共有2400余家企业线下参展，其中世界500强和行业龙头企业500多家。59个国家和24个国际组织设展办会，整体国际化率超过20%。（记者：黄泽民、张晨霖、俞懋峰、缪培源、赵修知；报道员：拉里·尼尔德；视频：仇清漪、李麟寅；编辑：刁泽、王丰丰、马骁、张代蕾）

(责编：崔译戈、贾文婷)

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