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大运会葡萄牙女篮队长卡洛尼娜：我们在成都度过了愉快的时光

2023年08月07日10:32 | 来源：人民网-国际频道
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成都大运会葡萄牙女子篮球队队长卡洛尼娜。受访者供图

成都大运会葡萄牙女子篮球队队长卡洛尼娜。受访者供图

人民网成都8月7日电 （记者张荣）“虽然这座城市有点‘辣’，但我们在这里度过了非常愉快的时光。”5日，结束了与罗马尼亚队的比赛后，成都大运会葡萄牙女子篮球队队长卡洛尼娜·罗德里格斯接受了人民网记者的采访。

今年24岁的卡洛尼娜就读于里斯本理工学院，这是她第二次代表葡萄牙参加大运会女篮项目。葡萄牙女篮是上届那不勒斯大运会的铜牌得主，不过，卡洛尼娜认为成都大运会对她们来说挑战更大。

“我们只提前来了两天，要适应7个小时的时差把状态调整到最好，这是一个不小的挑战。”卡洛尼娜表示。

28日，成都大运会女篮项目葡萄牙队对战中国队。 受访者供图

28日，成都大运会女篮项目葡萄牙队对战中国队。受访者供图

7月28日上午，女篮预赛率先进行了4场比赛。位于D组的葡萄牙队最终以63:83的比分不敌东道主中国队结束了首场比赛。对此，卡洛尼娜说：“这是一场非常激烈的比赛。虽然输了比赛，但我们很享受比赛的过程。”

葡萄牙女篮队员在成都大运村自拍。 受访者供图

葡萄牙女篮队员在成都大运村自拍。受访者供图

卡洛尼娜对成都大运会组织的工作印象深刻。“你在任何地方都能找到志愿者，无论是大运村还是训练场或是赛场，他们一直都面带微笑地为大家提供帮助和服务。今天有几位志愿者还送给了我们胸针和别针，我们还彼此交换了手镯，他们真的非常亲切热情。”

葡萄牙女篮队员在成都大运村。 受访者供图

葡萄牙女篮队员在成都大运村。受访者供图

大运村的一些“高科技”也让卡洛尼娜赞叹不已。“我在葡萄牙从来没见过这些东西。比如，有煮咖啡的机器人还有在食堂里跳舞的机器人，这些体验真的非常有趣。”

配备齐全的房间设施、干净整洁的训练场地、高速稳定的网络信号、准时合理的赛事安排，都让这位葡萄牙姑娘对成都大运会的组织工作赞许有加。

然而，唯一“美中不足”的是，成都的食物对她来说太过“火辣”。“我不习惯吃辣，但当地人‘不辣’的标准和我们的似乎有些不一样，即使‘不辣’的食物也会让我满头大汗。”

由于女篮赛制时间很长，这些葡萄牙姑娘们每天分秒必争地全力备战，还没有时间好好体验成都的魅力。“我是第一次来中国，这里和我的家乡非常不一样。成都是一个很大的城市，人山人海，非常有趣。希望比赛之后，我们可以有时间更好地去体验当地的生活。”

成都大运会葡萄牙女子篮球队。 受访者供图

成都大运会葡萄牙女子篮球队。受访者供图

卡洛尼娜表示，能在如此之大的场馆里比赛，而且每场比赛座无虚席，是非常宝贵的体验。成都大运会让她们宾至如归，虽然大多数都是中国观众，但他们不仅支持中国队，也支持其他队伍，这让她们很受鼓舞。“我们在成都感受到了温暖，在这里比赛十分愉快。”

(责编：曹欣悦、杨牧)

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