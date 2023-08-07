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中印尼“两国双园”探索合作新路径（专家解读）

受访专家：中央民族大学新闻与传播学院教授 黄日涵
2023年08月07日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中印尼“两国双园”福州元洪投资区一角。
　　新华社记者 林善传摄

　　印尼《雅加达邮报》刊文称，过去20年来，中国一直是印尼最重要的合作伙伴，特别是在经济发展、投资和贸易等领域。在中国“一带一路”倡议和印尼“全球海洋支点”构想支持下，中印尼两国在基础设施领域加强合作。中国与印尼开展的“两国双园”合作项目将推动双方海上互联互通，促进投资和贸易，增进人文交流与合作。

　　据印尼《罗盘报》近日报道，今年以来，中印尼“两国双园”建设驶入“快车道”：2月，印尼—福州经贸对接会暨项目签约活动在雅加达举行，集中签约15宗项目，总投资216亿元；5月，中国（福建）—印尼共建“两国双园”暨经贸合作推介会在雅加达举行，21个项目现场签约，签约总金额达432亿元；同在5月，中印尼“两国双园”经贸合作交流洽谈会在福州福清举行，10个重点项目集中签约，总投资45.5亿元。

　　

　　中印尼“两国双园”合作项目是中国与印度尼西亚深化合作的重要项目，是共建“一带一路”的代表性项目之一，自开启以来备受各方关注。

　　中印尼“两国双园”是以福建省福州市元洪投资区和印尼的民丹工业园等园区为载体，探索建立产业互联、设施互通、政策互惠的双园结对合作机制，采用中国与印尼在双方境内互设园区、联动发展的新型产能合作模式，旨在促成两国优势互补、盘活两国优势资源、完善两国相关产业链供应链、促进两国经贸往来。“两国双园”合作聚焦海洋渔业、矿业开发、基础设施建设、文化旅游等领域，并开拓了双方在清洁能源、新型材料、纺织等领域的合作潜力。该合作模式注重双向互动，是共商共建共享理念的具体体现。

　　“两国双园”合作充分发挥中国与印尼经济结构的互补性，实现互利共赢。印尼人口规模大，正处在劳动密集型产业快速发展阶段，生产成本较低，比较优势较强。在制造业领域，近年来，中国劳动密集型产业向东南亚转移，能为印尼提供人才、资金、产业链条等多方面支持。在海洋渔业方面，“两国双园”落户福建省福州市。福建是中国海洋渔业大省，在水产食品加工领域发展较为成熟，经验丰富；印尼是渔业大国，水产品资源丰富。双方合作能进一步激发渔业发展潜力。而且，中国东南沿海与印尼距离近，运输、交流成本低，具有显著距离优势。此外，中国与印尼的友好关系为“两国双园”合作打下良好基础：旅居印尼的广大华侨华人是助推中印尼合作的重要民间力量；中资企业在印尼推动雅万高铁等基建合作项目，已在当地留下较好社会反响和民众基础。

　　目前，中印尼“两国双园”合作正步入实操落地阶段。经贸领域，中方众多龙头企业赴印尼投资，加快引进食品等印尼优势产业。今年，“两国双园”经贸合作交流洽谈会上，集中签约10个重点项目，总投资45.5亿元；中国（福建）—印尼共建“两国双园”暨经贸合作推介会现场上，签约21个项目、金额达432亿元。教育领域，福建师范大学、华侨大学成立印度尼西亚研究中心，福建技术示范学院设置印尼语本科专业，印尼来华留学生数量逐渐增长，教育合作为双方增进了解、促进友好往来埋下种子。数字经济领域，今年6月，位于印尼雅加达南部郊区的中国—印尼跨境电商产业园启动建设，该项目有望为赴印尼投资的电商企业、配套服务商、制造企业提供办公、仓储、物流、清关、法律服务、教育培训、商务展示、企业孵化等全方位落地服务。产业园一期计划2024年底建成投产，全部投产后预计年发货量3000万件，年出口额20亿元。在“两国双园”合作项目助力下，中印尼诸多领域合作有望迎来新机遇。

　　中印尼“两国双园”模式为共建“一带一路”提供创新路径参考，尤其为中国与东南亚国家合作提供发展经验。在“两国双园”项目建设过程中，相关各方需要正视其对两国商业快速发展起到的促进作用，另一方面也需要考察合作项目的实际效益，规避可能存在的风险，推动合作行稳致远。中国与东南亚国家一衣带水，中国和菲律宾、马来西亚也在探索开展“两国双园”建设。未来，“两国双园”模式有望在更多国家“开枝散叶”。

　　（高  乔  唐雅晴采访整理）

(责编：刘洁妍、崔越)

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