本报记者 高 乔

7月31日，江苏连云港东方港务分公司码头，滚装轮停在泊位装卸出口汽车。

王 春摄（人民视觉）

中国汽车工业协会最新数据显示，2023年上半年，中国汽车出口214万辆、同比增长75.7%，累计出口金额999.7亿美元，同比增长41.7%。中国乘用车市场信息联席会预计，今年中国汽车出口规模将达到400万辆。继2021年全年出口超200万辆、2022年全年出口超300万辆之后，中国汽车“出海”保持强劲势头。在东南亚开设工厂、在非洲获得欢迎、在中东收获粉丝、在拉美火热畅销……中国汽车正加速驶向“南方市场”。

赢得市场青睐

英国《金融时报》报道称，2022年中国汽车出口超过德国，今年中国将超过日本，成为全球最大的汽车出口国。外媒关注到，中国汽车出口规模快速扩大，尤其在广大发展中国家越来越受欢迎。

据路透社报道，全球知名市场研究机构Counterpoint近日表示，中国汽车制造商在快速增长的东南亚电动汽车市场占据主导地位，第一季度贡献了东南亚电动汽车3/4的销量。该机构分析师表示：“中国汽车销量正在东南亚地区快速增长，市场份额从一年前的38%增加到近75%。”泰国开泰研究中心预计，2023年泰国纯电动汽车销量有望达到5万辆，其中中国品牌纯电动汽车市场份额有望从2022年的78%增至85%。

据阿联酋《国民报》网站报道，近几个月来，中国汽车在阿联酋人气暴涨。据亚拉汽车贸易网站统计，今年1至3月，中国“名爵”汽车在阿联酋销量名列第四，仅次于丰田、日产和现代汽车，销量同比增长近86%。

比利时“全球船队”网站刊文称，过去10年，南非汽车市场经历了重大变化，一个新趋势是中国汽车品牌迅速崛起。中国汽车品牌注重经济性、安全性、创新性和本地化生产，成功突破重重障碍，在竞争激烈的市场站稳脚跟。

西班牙中国政策观察网站刊文称，拉美地区需求旺盛的中国产品之一是该国制造的汽车。中国汽车企业在一些拉美国家投资设厂，中国制造的汽车已经开始在该地区许多国家的道路上行驶。在拉美地区，中国汽车主要向巴西、委内瑞拉、哥伦比亚、阿根廷和秘鲁等国出口。这些汽车的价格比美国、欧洲和日本制造的汽车更具竞争优势。

具备突出优势

中国汽车为何能快速开拓“南方市场”？外媒分析，中国汽车的高性价比、全面周到的配套服务、本土化生产体系、领先的新能源和人工智能技术，已成为其与全球其他车企竞争的突出优势。

“作为全球最大的汽车市场，中国正在加速走向电动化的未来。”路透社报道称，现在，中国汽车品牌在关键技术领域处于领先地位，新款电动汽车推动了这些品牌的崛起。

“中国车企因极具竞争力的价格和丰富的功能而出名，成功吸引了注重预算或追求先进技术和高端产品的消费者。”比利时“全球船队”网站刊文分析，中国汽车品牌在南非取得成功的一大因素是，它们能够提供物超所值的产品。中国汽车不仅价格极具竞争力，还有现代设计美感、强劲的性能和全面的保修服务，因此吸引了买家注意。

阿联酋分类销售网站迪拜便利网报道称，性价比高是中国汽车在阿联酋销量显著增长的主要原因。中国制造商精心提供更实惠的产品，这让他们的汽车对在意价格的客户具有吸引力。专家表示，同等价格下，与来自其他国家的汽车相比，中国汽车能提供更多功能，所以更受欢迎。汽车评测网站“驾驶忍者”的首席执行官亚当·惠特纳尔说：“你购买的中国汽车很可能比同等价格的其他国家汽车多了30%至40%的功能。”

据美国《底特律自由新闻报》网站报道，全球咨询企业阿利克斯合伙公司汽车和行业实践亚洲负责人斯蒂芬·戴尔认为，与其他汽车品牌相比，中国汽车品牌能在相同的价格区间提供更先进的辅助驾驶系统和语音识别等技术。中国车企还能更加迅速地推出新车型，更频繁地升级车型，让产品保持新鲜感，更令消费者向往。

此外，了解当地市场是中国汽车品牌快速获得信任的重要方式。据日本共同社报道，在泰国，消费者选择汽车时，燃料效率是一个至关重要的考虑因素。比亚迪2022年进入泰国市场，认真观察当地市场反应，与当地企业合作，逐步扩大其面向东南亚的产品阵容。《日本经济新闻》报道称，尽管全球不少新能源产业都开始布局泰国，但中国电动车制造商仍具有较强竞争力。

助推当地发展

在海外，中国车企不仅提供各类汽车产品，更通过本土化生产深度融入当地市场，成为发展中国家汽车供应链的重要一环。

路透社报道称，随着泰国国内对电动车需求升温，比亚迪、长安等中国车企陆续宣布加大在泰国投资。3月10日，比亚迪泰国罗勇府工厂正式奠基，预计2024年投产；4月，泰国投资促进委员会透露，长安汽车将投资2.85亿美元在泰国建立一家工厂；4月30日，上汽集团宣布在泰国建设新能源汽车产业园区。据彭博新闻社网站报道，中国的合众新能源汽车将于2024年开始在泰国生产汽车，并面向东南亚地区进行销售，这使其成为该地区汽车制造供应链中的一员。长城汽车和比亚迪已经在东部的罗勇府建立了生产工厂。长安汽车和广汽埃安也已经宣布，计划在泰国建立电动汽车生产设施。

据俄罗斯卫星社网站报道，近日，比亚迪与巴西巴伊亚州政府共同宣布，双方将在卡马萨里市建设一个大型生产基地综合体。该基地综合体将由3个工厂组成：一个主营电动客车和卡车底盘的生产工厂、一个新能源乘用车整车生产工厂以及一个磷酸铁锂电池材料加工厂。其中，新能源乘用车整车生产线涵盖纯电动和插电式混动车型，计划年产能15万辆。

“一些中国车企进行战略性投资，在当地建立工厂。这不仅降低生产成本，还有助于在当地创造就业机会，这种本地化的做法往往能带来更好的客户支持和售后服务，提高客户满意度，培养品牌忠诚度。一些中国制造商还与南非的大学和研究机构合作，促进创新并提供定制产品。”比利时“全球船队”网站报道分析，“随着中国车企不断完善产品并深度融入当地汽车生态系统，它们将在塑造南非汽车业未来上发挥重要作用。”

(责编：刘洁妍、崔越)