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在美国纽约，冯光宇及其团队把中国戏曲、皮影戏等创新融合——

展示中国传统表演艺术之美（侨界关注）

本报记者 杨 宁
2023年08月07日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　工作合影，第二排左二为冯光宇。
　　受访者供图

　　“千古文化留遗韵，一代文明展新风。”戏剧作为中国传统文化的重要组成部分，近年来逐渐走出国门。在美国纽约，有这样一群人，他们把中国戏曲、皮影戏等创新融合，向观众展示中国传统表演艺术之美。

　　

　　“我知道我的梦想很大”

　　50年前，冯光宇误打误撞考进台湾中国文化大学中国戏剧系。《小放牛》《贵妃醉酒》《打渔杀家》，下腰、卧鱼、走台步……冯光宇被博大精深的京剧深深吸引，开启了她与中国传统表演艺术的不解之缘。

　　大三读《世界戏剧史》时，冯光宇遗憾地发现，中国戏剧只被草草带过。为了助力中国戏剧走上世界舞台，冯光宇决定出国了解西方戏剧文化。“我知道我的梦想很大，知己知彼才可能实现。”她说。

　　在纽约大学，冯光宇专攻西方戏剧理论和历史。学习之余，冯光宇广泛观看他国戏剧。日本“山海塾”剧团至今仍令她念念不忘：“他们不光是在演戏，更是在探讨生命和宇宙的真谛。我被震撼到了！”

　　每年，冯光宇都会参加在纽约中央公园举办的莎士比亚戏剧节。来自世界各地的优秀戏剧在那里上演。“很多表演让我觉得惊艳。它们在诠释人类共同情感的同时也加入了自己的文化印记。”冯光宇感叹。

　　初到纽约，她参加了当地十分有名的戏剧年会。“我结束示范表演后才发现，原来参与的学员都是很有名望的戏剧系教授。”机缘巧合其实离不开人自身的努力。到纽约以后，冯光宇没有打工赚取小费，而是将全部精力投入到理论学习和戏剧表演上，希望真正地“知己知彼”。

　　在了解西方戏剧的过程中，冯光宇会不自觉地将其与中国戏剧做比较。“西方戏剧理论性强，人们在理论指导下做戏剧，并通过戏剧完善理论。”冯光宇解释道，“中国戏剧的文化内涵更加深厚，也更注重实践。”这些感悟给了冯光宇极大鼓舞，让她更有信心传播中国戏剧文化，丰富世界戏剧舞台。

　　“我是有备而来”

　　在纽约，戏剧演员们往往根据演出需要在不同剧团间辗转，大多没有固定的归属。冯光宇也不例外。一次演出结束后，“你是这个剧团成员吗”的问题让冯光宇开始思考：“这个问题点醒了我。我决定在纽约成立一个主打中国艺术的剧团，而不只是成为别人的一小部分。”

　　“我是有备而来。”冯光宇早早在国内定制了几套戏服、购置了整套头面和表演道具，还学会了戏曲化妆，做好了万全准备。“要做中国戏剧，还是得用我们自己的‘装备’。” 她骄傲地说。

　　1990年，冯光宇创立中国戏剧工作室，正式迈出梦想起航的第一步。她广泛参与论坛讲座、翻译戏曲剧本、进行京剧表演，不遗余力地传播中国戏曲文化，逐渐进入美国人的艺术圈。

　　一次偶然机会，冯光宇结识了在纽约传播皮影文化的乔·韩佛瑞。在乔的指导下，冯光宇很快学会了操控皮影。志同道合的两人逐渐达成共识：合并皮影剧团和戏剧工作室，成立纽约美华剧坊。冯光宇和她的丈夫史蒂芬·凯派林共同担任艺术总监一职。

　　“我先生是学傀儡戏的。专业的冷门和眼界的开拓让我们迫切地追寻新东西。”冯光宇说，“对我来说，做戏剧最重要的就是原创。”

　　如何实现传统技艺和现代科技的结合？冯光宇和丈夫提出在幕布前的投影仪上表演小皮影的独特技法，让皮影戏更加适合现代剧场。“这样做，不仅扩大了观众范围，而且增强了演出效果。”她说。

　　20多年来，纽约美华剧坊自编自导自演了30余出跨界、跨文化的原创剧目。他们将中国戏曲、皮影戏与现代舞、欧洲民间故事、玩具剧场相结合，让传统技艺和现代影戏交相呼应，赢得了当地人的称赞。冯光宇团队的原创剧目《老虎物语》获得了首届上海国际木偶节的最佳导演、造型和艺术创新奖，广受好评。

　　“我们要贴近今人”

　　在冯光宇看来，无论是京剧还是皮影，创新都是其生命力的重要来源。“我们不能永远复制老祖宗，每一代艺术家都要有属于自己时代的贡献。”冯光宇说。

　　起初，冯光宇并不太敢制作布袋戏，“尽管有所了解，但技术难度仍让我心生怯意。”后来，她听说纽约当地有个表演布袋戏的医生。“连外行人都有勇气尝试，我又有什么理由退缩呢？”就这样，冯光宇踏上了另一条赛道。

　　传统布袋戏大多以人物为主，但在可行性和观众接受度的双重考量下，冯光宇和团队选择“十二生肖”作为主题。“我们的表演重点不在于展示基本功，而是要传播中华文化。”冯光宇说，“我们想到了从中国成语作为切入点。”塞翁失马、守株待兔、马到成功、狡兔三窟……富有深刻哲理和文化内涵的成语和布袋戏的别样碰撞，迅速得到当地人的喜爱和欢迎。

　　随着时代变迁，人们的生活方式、价值观都有了很大改变，“如果还按照传统剧目演出，观众很可能会不理解，因此我们要贴近今人。”冯光宇最引以为傲的是对《小红帽》的改编。

　　用京剧和昆曲相结合的形式演绎《小红帽》，既解决了戏曲难听懂的问题，又有鲜明的中华文化特色。“很多美国人接受不了京剧的配乐，我们就换成昆曲、昆笛；存在语言障碍，我们就尝试用英文演出。”冯光宇介绍道。

　　独具匠心的表演赢得观众的一致好评，改编的《小红帽》剧目走进了大都会博物馆、自然历史博物馆以及多所大学。在林肯中心户外艺术节演出时，一名小朋友兴奋地说：“我前阵子才看过你们的表演，真的很好看，所以我又来了！”

　　“我要为中国传统表演艺术的发展作出自己的贡献。”冯光宇说，“尽管很难，但只要我还在做，我就是成功的。”

(责编：刘洁妍、崔越)

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