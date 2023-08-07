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综述：法国多地打破高温纪录 巴黎出台城市应对策略

2023年08月07日08:24 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎8月6日电 综述：法国多地打破高温纪录 巴黎出台城市应对策略

　　新华社记者张百慧

　　近日，世界气象组织和哥白尼气候变化服务局称，2023年7月“极有可能是有史以来最热的月份”。法国气象局数据显示，7月法国平均气温达到21.8至22摄氏度，较正常水平高出0.8摄氏度。该国东南地区连续迎来热浪，多地刷新高温纪录。巴黎市提出“巴黎适应2023”计划，以应对日益频繁的热浪和干旱。

　　7月7日至13日，法国迎来今年第一轮高温天气，热浪席卷了在该国东部20多个省份，波及全国约20%的居民。根据法国公共卫生部门公布的数据，本轮热浪期间，相关地区包含各种原因在内的“超额死亡人数”至少有80人。

　　从17日起，受地中海地区“热穹顶”效应的影响，高温气团闯入法国东南部，致多地气温达到40摄氏度，戛纳甚至打破1949年以来的高温纪录。位于地中海上的科西嘉大区连续18天出现高温天气，是当地自1947年以来持续时间第二长的热浪。科西嘉大区7月平均气温将近25摄氏度，是当地有记录以来最热的7月之一。

　　法国著名气候专家、曾在联合国政府间气候变化专门委员会任职的让·茹泽尔表示，在全球变暖大背景下，高温纪录被打破“并不令人意外”。可以确定的是，今年7月创下的高温纪录顶多只能维持几年，且极有可能在2030年之前被刷新。从全球层面看，明年未必会比今年更热，但是下一个10年的气温将超过上一个10年。从地区层面看，高温纪录会接二连三被打破，并通常表现为气候灾难的暴发。

　　为应对日益频繁的热浪和干旱，多年来，巴黎市一直在根据气候形势对城市进行改造。今年6月，巴黎市提出“巴黎适应2023”计划，包括在城市中增加植树和绿地、扩建公共区域遮阴设施、在公共区域新建饮水池和喷泉、建造具有降温功效的“冷屋顶”等具体措施，以期对城市居民的防暑降温起到立竿见影的效果。法国公共卫生部门今年还分别针对儿童、老年人、残障人士等制作了语音、海报、传单等不同形式的防暑指南。

　　另外，自2004年以来，法国在每年6月1日至9月15日期间启动“高温和健康警报系统”，目的是确定可能对健康产生重大影响的高温天气，以便迅速采取预防措施。该系统主要依托法国气象局和法国公共卫生部门的协调配合，前者每天对各省的天气预报进行分析，并绘制和发布天气警报图，后者负责提高人们对于预警信息和预防措施的认识，并在季末评估高温对健康的影响。

(责编：刘洁妍、崔越)

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