【环球时报报道 记者 赵觉珵 李炫旻】在高质量共建“一带一路”引领下，自2019年以来，中国已多次成为泰国最大外国直接投资（FDI）来源国。从传统的机械制造、汽车零配件，到电动车、新能源组件，中资在泰投资呈现出“量质齐升”的特点，泰国也成为中国企业走向东南亚的重要枢纽。

泰国投资促进委员会秘书长纳立·特萨提拉沙长期与中国企业打交道，他也是中企来泰投资热潮的见证者与推动者。在日前接受《环球时报》记者专访时，纳立称赞了“一带一路”倡议为加强地区互联互通起到的积极作用，以及中国投资在泰国工业发展进程中扮演的积极角色。他表示，泰国将继续欢迎一切符合其发展战略的项目。

中国对泰投资一直保持在较高水平

今年是“一带一路”倡议提10周年，在这一共商、共建、共享的合作框架下，越来越多的中企走出国门。地缘相近、人文相亲的泰国成为不少中企的首选。泰国投资促进委员会发布的数据显示，今年上半年，泰国的外国直接投资同比大增141%，达3040亿泰铢（约合人民币629亿元）。其中中国是最大的投资来源国，投资总额达615亿泰铢，占比超过20%。

纳立在采访中告诉《环球时报》记者，中国对泰国的投资在2015年左右开始大幅增长。此后，尽管经历新冠疫情，中国对泰投资一直保持在较高水平，其中很大一部分资金进入到先进制造业和泰国“东部经济走廊”地区。

从具体行业看，电动车与电子行业成为推动中企在泰投资节节攀升的新热点。对此，纳立分析称，中国是全球经济发展的主要推动力，并且在多个行业拥有先进技术，这与泰国瞄准更高技术水平投资和发展新经济的战略相契合。

“持续不断的投资申请反映了中国投资者对泰国作为东盟战略要地的看好，以及同其他国家开展业务的积极意愿，并清楚显示出泰中合作正走向更深层次。”纳立表示。

泰国投资促进委员会隶属泰国总理办公室，其核心职能是促进外国对泰投资以及泰国企业的海外投资。目前，泰国投资促进委员会在北京、上海、广州等地均设有办事处。

能够吸引包括中企在内的全球企业，纳立也将泰国营商环境的改善与共建“一带一路”联系起来。纳立说，对于泰国来说，互联互通是至关重要的事项。“受益于我们位于东盟中心的战略位置，加之作为区域商业和投资中心以及主要旅游目的地的经验，我们深知人员和货物的便捷流动是多么重要。”纳立说，“站在泰国投资促进委员会的角度，我们更明白，互联互通和良好的基础设施是投资者考虑在泰国投资的关键决策因素。”

纳立认为，“一带一路”倡议带来的互联互通和基础设施建设进一步加强了中国与东盟以及东盟国家之间的长期贸易、经济和投资合作，这同时也有助于提升泰国的竞争优势。

目前，两国共建“一带一路”的旗舰项目中泰铁路正在建设中，一期工程计划于2026年竣工通车。纳立说，中老铁路的开通已经表明，增强互联互通有利于中国、老挝和泰国之间的贸易和旅游业。中泰铁路建成后，将为该地区带来更多贸易和投资机会。

电动车、电子产业合作富有潜力

今年4月纳立曾率团到中国进行路演，并与包括长安汽车、吉利汽车、江淮汽车、江铃汽车在内的10多家电动车及零配件生产企业举行座谈。纳立此行将重点放在电动车产业合作上，显示出该领域已成为中企赴泰投资的重要趋势。

纳立告诉记者，截至2023年6月，比亚迪、长城汽车、上汽以及哪吒汽车已经决定在泰国投资建造电动车制造基地，包括长安汽车和广汽埃安在内的其他中国电动车公司也正考虑在泰国投资，作为其国际拓展计划的一部分。

《日本经济新闻》在今年6月报道称，中国企业生产的电动车已占据泰国纯电动车市场约七成份额。纳立对此评论称，中国新能源汽车厂商在泰国的竞争优势源于其卓越的技术和创新。此外，这些厂商最先意识到泰国电动车政策的潜力，因此在泰国和区域市场享有先发优势。泰国在汽车和电子电气领域已建立了非常强大的供应链，加之泰国作为东盟地区最大汽车生产国的地位，这些因素吸引了中国投资者。

纳立强调，在电动车产业方面，泰国是东南亚地区第一个对整个供应侧和需求侧提供特别激励的国家。据《日本经济新闻》介绍，从2022年开始，以本地化生产为条件，泰国政府最多支付15万泰铢作为纯电动车销售补贴。此外，泰国还设定了名为“30/30”的政策，旨在到2030年实现电动车在全国汽车生产总量中占比30%的目标。

“我们相信，我们的政策和激励措施的结果非常令人鼓舞，因为泰国现在已经是东南亚增长最快的电动汽车市场。”纳立说。

除了在电动车领域的携手，纳立在采访中还提到，电子产品也是泰中两国一个富有潜力的合作领域。据泰国《曼谷邮报》报道，在4月赴华路演期间，纳立曾与沪士电子、奥士康等多家中国电子电气制造商和供应商负责人会面。同样是今年4月，由60多家企业代表组成的中国电子电路行业协会代表团访问了泰国，重点了解泰国的投资机会、投资促进措施和相关法规信息。纳立认为，中国的电子电气产业可以尝试寻求在海外建立产业链延伸基地，而泰国可以成为发展这一产业合作的目标国家之一。

携手“泰国制造”可助中企出海

“我们的投资政策保持开放，欢迎一切符合我们发展战略的项目。”纳立在回应部分西方媒体关于对华“脱钩断链”影响中国制造业的传闻时特别强调，泰国的自身工业发展和制造业供应链建设明显受益于来自中国等国的投资，例如之前谈到的电动车和电子产业领域。目前，泰国投资促进委员会正在与比亚迪、长城汽车等中国投资者以及泰国本土供应商密切沟通，鼓励建立供应链合作。

在中泰投资和产业合作进程中，除一些外媒炒作的“脱钩断链”外，中国制造业向包括泰国在内的东南亚转移的趋势也备受关注。对此，纳立表示，许多中国企业在泰国的投资都是在中国以外地区进行的首次重大投资，越来越多的中国企业感到，凭借泰国的战略位置和其他优势，携手“泰国制造”是中企出海发展的优先选项之一。“我们不是与中国或任何其他投资来源国竞争，我们正在帮助他们的公司变得更加国际化。”

“我相信，泰中之间的双边投资与合作将继续增长并变得越来越重要。我们希望能够看到更多的投资和联合技术开发，并在未来以可持续的方式助力彼此经济发展。”纳立说。

来源：环球时报

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