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美媒：英作家著书《东方依然红》，驳斥西方对华各种指责

2023年08月06日10:08 |
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美国“不同声音”网站8月2日文章，原题：西方关于中国的谎言终究只是谎言 西方媒体总是发出有关中国的警告，在西方的想象中，中国人民因其严明的纪律和超凡的能力而令人生畏。不过，每当西方要在军事或经济上针对某一个国家时，媒体总会把这个国家贴上专制、威权等各种标签。

因此，我们应该感谢卡洛斯·马丁内斯（英国“拒绝新冷战”运动联合创始人、“社会主义中国之友”网站联合编辑——编者注），他所著的《东方依然红：21世纪的中国社会主义》以言简意赅、通俗易懂的方式描绘了中国的情况。

该书驳斥了西方对中国的各种指责。它还概述了中国20世纪的历史、经济和政治制度，以及伴随中国惊人进步的意识形态。马丁内斯分析并回答了困扰许多政治左派的两个问题：中国是社会主义国家吗？是帝国主义国家吗？

首先，通过书中收集的事实，简要介绍一下当今中国的生活情况。比如，目前中国人均寿命为78.2岁，识字率为97%。相比之下，美国的这两个数字分别为76.4岁和79%。中国还消除了绝对贫困，这意味着在过去40年，人类10%的人口摆脱了贫困。要想了解这一切有多么令人印象深刻，就要考虑到按照全球标准，中国并不是一个富裕国家。根据世界银行的数据，2022年中国人均GDP约为美国的1/6。

1949年新中国成立时，中国是世界上最贫穷的国家之一，美国随后对中国实施了近乎全面的封锁。中国的进步并非始于20世纪七八十年代的中美接触和改革开放。从1949年到1976年，中国人的预期寿命延长了31岁，是有记录以来增长最快的大国。同时，识字率从20%提升到60%以上。而20世纪后期中国的经济改革不仅是一种发展战略，也是一种应对西方带来的生存威胁的战略，中国将自己彻底融入全球生产链。

中国的成功不仅在于其内部发展，还在于其全球领导地位。当美国宣扬自己的“全球领导地位”时，它看起来与我们大多数人希望的“全球领导地位”完全不同。另一方面，中国不仅在世界减贫领域，而且在科技和应对气候变化方面处于领先地位。

该书详细驳斥了西方对中国是“帝国主义”的指控。帝国主义的指控与有关中国使非洲国家陷入“债务陷阱”的指控相重叠。具有讽刺意味的是，提出这一指控的正是非洲历史上的头号“陷阱”设立者——西方国家。马丁内斯驳斥了这一说法，他描述了非洲与中国之间的经济关系，以及这种关系与帝国主义式的关系毫无相似之处。

“中国经济的结构决定了它不会像自由市场资本主义那样，推动对外国市场、领土、资源和劳动力的控制。大型银行由国家控股，主要不是对股东负责，而是对中国人民负责”，“关键产业”也是如此，它“并不以私营利润最大化为首要目标”。

十年前，中国提出了著名的“一带一路”倡议。截至去年，已有150个国家签署了“一带一路”合作文件，几乎所有南方国家都加入了“一带一路”。

西方还指责中国试图将南海军事化。但是，中国在南海的活动是为了经济和军事安全。美国或其他敌对势力的封锁对中国的生存构成威胁，考虑到美国海军在南海和台湾海峡的挑衅和演习，以及美国与台湾地区的关系，这种威胁并非空穴来风。事实上，正是美国试图军事化并控制该地区。

作者呼吁我们反对西方对中国的“新冷战”。这场“新冷战”是多方面的，包括2012年美国“重返亚太”、限制TikTok和微信、扣押华为首席财务官孟晚舟，以及美国在台湾海峡和南海的军事行动等。

马丁内斯写道：“宣传战也是对战争的宣传。”对于那些被西方对中国的大量虚假报道所淹没并感到恐惧的人来说，如果我们希望与朋友、家人和其他人分享关于中国的更准确信息并阻止战争，可以把这本书送给他们。（作者罗杰·斯托尔，乔恒译）

来源：环球时报

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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