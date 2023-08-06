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美国与失联数周的“旅行者2号”恢复通信

2023年08月06日09:18 | 来源：新华网
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新华社北京8月5日电 美国国家航空航天局（下称美国航天局）当地时间4日称，已与出现通信问题数周的“旅行者2号”探测器恢复正常通信。

由于地面控制人员7月21日发出错误指令，“旅行者2号”指向地球的天线方向偏离原来位置2度。这个“小失误”导致“旅行者2号”接收不到来自地球的指令，也无法向地球传回数据。

美国航天局4日在其网站上宣布，利用其“深空网络”位于澳大利亚堪培拉的设施向“旅行者2号”发出相当于“星际呼唤”的指令，指示其调整自身方向并将天线指向地球。“旅行者2号”目前距地球约200亿公里，其信号传递到地球需用时超过18小时。“旅行者2号”于4日终于开始传回科学和遥测数据，表明其运行正常并保持在预期轨道上。

美国航天局于1977年发射了“旅行者1号”和“旅行者2号”探测器，用以探索太阳系及外围星际空间。随着任务时间延长，地面控制团队逐渐关闭了这两个探测器的部分设备，以节约燃料，让它们驶向更远的宇宙空间。这也并非“旅行者2号”探测器第一次出现故障，2020年该探测器曾与地面失联长达7个月。

美国航天局说，“旅行者”系列探测器上携有关于人类文明的声音、图片和影像，有望继续长期在宇宙中传递人类文明的信息。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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