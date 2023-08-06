新华社圣保罗8月4日电（记者陈昊佺）巴拿马城消息：运河文化交流圆桌论坛暨中国巴拿马运河艺术展开幕式3日在巴拿马大学孔子学院举办。

运河文化交流圆桌论坛以“交流·合作·发展”为主题，数十名来自中国和巴拿马的政界、学界和艺术界代表们围绕“建设运河文化”和“加强国际运河文明交流互鉴”等议题进行交流。中国巴拿马运河艺术展则展出了中巴艺术家以两国运河为主题创作的多幅绘画作品。

中国驻巴拿马大使魏强在主旨发言中以中国运河文化为主线，深入阐释了全球文明倡议的内涵和重要意义。他说，中国大运河的海纳百川、天人合一精神与巴拿马运河的连通各方、造福世界精神完美契合，本次活动是中巴互利共赢合作的体现。

巴拿马大学副校长何塞·埃米利奥表示，巴中两国的大运河有很多相似点，运河艺术展既是两国艺术家想象力与创造力的交流，也是两个文明的跨洋对话，是两国艺术交往史上的新篇章。

本次活动由中国驻巴拿马大使馆、巴拿马运河管理局、巴拿马大学、北京市人民对外友好协会、北京市通州区人民政府等联合举办。

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