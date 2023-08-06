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南非开普敦华人庆祝南非妇女节

2023年08月06日09:10 | 来源：新华网
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新华社开普敦8月5日电（记者王雷）中国驻开普敦总领馆和南非开普敦中华妇女会5日晚联合举办活动，提前庆祝8月9日南非妇女节。

中国驻开普敦副总领事汤长安出席活动并发表讲话说，今年是中南建交25周年，两国友谊深厚，中国支持南非为争取妇女平等权益、推动经济社会全面发展作出的不懈努力。总领馆将一如既往地为南非华人妇女提供支持，为构建和谐侨社作出积极贡献。

出席活动的南非西开普省议会副议长贝弗莉·舍费尔说，8月9日是南非妇女节，8月则是南非一年一度的妇女月。2023年南非妇女月的主题为“妇女的社会经济权利与赋能”。她说，为妇女赋能不是某一个组织的责任，而是需要从家庭到学校、从工作场所到政府部门在内的全社会共同努力，各行各业都需要在其中发挥作用。

南非开普敦中华妇女会会长石玉梅说，妇女是家庭和谐、社会稳定的重要基础，是世界和平的促进者和倡导者。感谢祖国和总领馆对华人妇女的关怀，开普敦中华妇女会将继续团结侨胞，守望相助，支持侨界妇女为中南关系进一步发展贡献力量。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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