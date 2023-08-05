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跳水世界杯超级总决赛：中国队首日包揽4金

2023年08月05日14:38 | 来源：新华网
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新华社柏林8月4日电（记者 刘旸）2023世界泳联跳水世界杯超级总决赛4日在德国柏林欧罗巴体育公园的游泳跳水馆开赛，中国队包揽双人项目全部4枚金牌，人气组合陈芋汐/全红婵不出意外地夺得女子双人10米台冠军。

女双10米台决赛是本届赛事首个比赛项目，前不久在福冈游泳世锦赛该项目夺冠的陈芋汐/全红婵一路领先，不出意料地以362.76分摘得中国队首枚金牌。加拿大组合麦凯/米勒和英国组合斯彭多利尼-西里埃/图尔森分获银牌和铜牌。

男子双人3米板决赛中，福冈世锦赛该项目冠军组合王宗源/龙道一以451.44分赢得冠军。王宗源认为两人第四跳（5337D）非常出色，首次参加柏林世界杯的龙道一对自己第二跳（301B）不够满意，后面几跳渐入佳境。英国组合哈丁/霍尔登与意大利组合马尔萨利亚/托奇分获亚军和季军。

“世锦赛结束后一周接着比世界杯是个挑战，我们经受住考验，成功完成比赛。这个赛季从西安（世界杯）到柏林，四次国际比赛，感觉两人配合默契、成绩稳定。至于面向巴黎（奥运会），是否长期搭档，还需要队里考察再做决定，我们做好自己。”王宗源说。

女子双人3米板决赛中，福冈世锦赛冠军组合昌雅妮/陈艺文以311.19分摘得金牌。加拿大组合瓦莱/韦尔和美国组合培根/库克分列第二和第三名。

昌雅妮赛后总结说，当天五个动作均未发挥出训练水平，还需要磨炼心态，面对复杂情况。陈艺文表示，虽然比赛中出现较大瑕疵，但经历今年密集的国际比赛，短时间内调整状态、处理体力问题、快速适应比赛节奏，整体来说能有这样发挥比较满意。

“面对密集赛程，我们积累多，动作技术熟练，虽然临场有一点跑偏，但及时调整，与其他运动员相比，还算稳定。”昌雅妮说。

男子双人10米台决赛中，福冈世锦赛冠军组合练俊杰/杨昊以471.00分折桂，澳大利亚组合拜德古德/鲁索和墨西哥组合巴耶萨-伊萨亚斯/维拉尔斯-巴尔德斯分获亚军和季军。

5日将进行男子单人3米板和女子单人10米台的预赛和决赛。

(责编：王禹蘅、崔越)

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