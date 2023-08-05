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一带一路全球行丨在这里，感受古丝绸之路的交流互鉴

2023年08月05日11:02 | 来源：新华社
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　　两千多年前，张骞从长安出发，开启“凿空西域”之旅，东西方交流互鉴通过古丝绸之路延续至今。近日，新华社“一带一路全球行”报道团行至陕西，寻找古丝绸之路的精彩和魅力。

　　陕西考古博物馆门庭若市，参观者通过历史碎片探寻中华文明的脉络，不亦乐乎。“陕西考古博物馆中与古丝绸之路关联性最强的文物是哪一件？”面对记者的提问，陕西省考古研究院研究馆员田有前脱口而出的答案是“酒神图驮囊陶骆驼”。

　　隋酒神图驮囊陶骆驼产自隋代，出土于陕西省西咸新区，其两侧的驮囊上各模印一组人物，中间醉酒男子形似希腊神话中的酒神狄奥尼索斯，这件文物因此得名。骆驼是古丝绸之路上的重要交通工具，骆驼俑在古丝绸之路沿线的许多国家和地区都有发现。尽管如此，这件骆驼俑仍令人惊喜万分。希腊“酒神”题材与本土骆驼题材的结合，反映了当时东西方文化的交融，展现了古丝绸之路交流互鉴的持续性，对于深入研究中西文化交流史具有十分重要的意义。

　　“史国人也……迁居长安……”，史君墓石椁门楣上用两种文字雕刻的墓主墓志清晰可见。这件收藏于西安博物院的大型文物，吸引不少参观者驻足。石椁整体为中国传统歇山顶殿堂式建筑，四壁浮雕内容和风格则带有鲜明的西域特色。这是目前发现的罕见有明确纪年的粟特文和汉文对应的题刻，不仅为研究粟特语言文字提供了珍贵的文字资料，也为研究丝绸之路与中西方文化交流提供了重要的实物史料。

　　在唐代，我国铜镜制作和使用进入繁盛时期，许多通过丝绸之路传来的纹样被工匠应用在铜镜上。瑞兽葡萄纹铜镜纹饰富丽、铸造精美，备受当时民众的青睐。瑞兽葡萄纹铜镜将装饰艺术和现实生活紧密结合，瑞兽象征着敏捷与美好，葡萄则象征着丰收充裕和多子多福，呈现出浓郁的盛唐气象，是我国古代中西方文化交流的代表性产物。

　　丝路漫漫，驼铃悠悠，循着张骞的足迹，一件件精美的文物为我们揭开了丝绸之路古代文明的神秘面纱。在这条延续了两千多年的文明之路、交融之路上，仍有太多的谜题，等着我们追寻与发现它们的答案。

　　监制：胡国香

　　终审：何莉 张越

　　记者：杨一苗 陈倩

　　设计：聂毅

　　编辑：谭慧婷 冯筱晴

　　摄影：李一博

　　图片素材：陕西省考古研究院

　　学术指导：陕西省考古研究院研究馆员 田有前

(责编：王禹蘅、崔越)

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