尼日利亚提努布为项目揭牌。人民网记者 姜宣摄

人民网阿布贾8月4日电 （记者姜宣）由中国机械设备工程股份有限公司（简称国机工程集团，CMEC）承建的尼日利亚阿布贾独立电厂项目4日在阿布贾瓜格瓦拉达地区举行开工仪式，尼日利亚总统提努布、阿布贾首都区常秘等政府官员，中国驻尼日利亚大使崔建春、国机工程集团总经理方彦水及各界代表等共1000多人出席。

提努布表示，消除电力分配瓶颈是他在竞选总统期间的承诺，阿布贾独立电厂是联邦政府大力支持的关键基础设施之一，不仅关乎工业经济发展，也将造福尼日利亚人民。

提努布对项目充满期待，合同签约刚于3日完成，4日便举行开工仪式。作为就任总统后首次出席的重大项目开工仪式，提努布表示，此次政府提前启动了这个项目，显示了“我们为尼日利亚人带来积极变化的决心，相信中国承包商有能力保质保量按时完成项目建设任务”。

尼日利亚总统提努布为项目奠基。人民网记者 姜宣摄

阿布贾独立电厂是尼日利亚具有国家战略意义的阿焦库塔-卡杜纳-卡诺（AKK）天然气管道项目供气的终端配套项目之一，采取EPC合同模式，业主为尼日利亚国家石油总公司，国机工程集团负责工程设计、采购和施工，采用通用电气作为原始设备制造商。项目设计总装机容量为1600兆瓦，本次开工项目为一期工程，计划装机容量350兆瓦，工期36个月。

方彦水表示，项目建成后将极大缓解尼日利亚中北部地区严重缺电的压力，项目可为当地提供超过1000个工作岗位，预计每年将产生8亿美元收入。

据尼国家石油总公司首席执行官基亚瑞介绍，尼日利亚拥有超过209万亿立方英尺已探明天然气储量，潜在储量超过600万亿立方英尺，到2024年利用天然气发电将为全国发电量增加5千兆瓦。基亚瑞表示，中国在电力领域拥有先进技术和丰富经验，愿继续与中方在电力领域加强合作，发掘更多合作机遇，为两国合作注入新动力。

在前一日签约仪式上，崔建春表示，中方愿与尼方共同努力，以优质合作项目为引领，发挥各方优势，推动落实中尼5GIST成长发展进步战略，助尼改善电力供应现状，让发展成果更多惠及两国人民。

尼日利亚总统提努布致辞。人民网记者 姜宣摄

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