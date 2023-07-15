新华社霍尼亚拉7月14日电（记者郝亚琳 杨云起）近日，所罗门群岛总理索加瓦雷正式访华，中所两国决定建立新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系。

从2019年建交以来，中所友好合作后来居上，走在了中国同太平洋岛国关系前列，成为不同大小国家和发展中国家团结合作、携手发展的典范。让我们跟随新华社记者的脚步，走进这个南太平洋岛国，领略其独特的风土人情，感受中所合作结出的累累硕果。

自然资源丰富的宝藏之国

提到“所罗门”，很多人可能立即联想到“所罗门王宝藏”的传说。别说，这个南太岛国与传说还真有点关系。据联合国官网介绍，1568年，西班牙航海探险家阿尔瓦罗·德·门达尼亚在这里发现了砂金，以为找到了传说中所罗门王的黄金宝库，于是把这里取名为所罗门群岛。

所罗门群岛位于太平洋西南部，属美拉尼西亚群岛，全境有大小岛屿900多个，所罗门群岛首都霍尼亚拉就位于最大的瓜达尔卡纳尔岛上。

星罗棋布的岛屿和密布的热带森林为所罗门群岛带来了众多资源。该国有铝土、镍、铜、金、磷酸盐等矿藏，森林覆盖面积占陆地面积约90%，林业是其主要经济支柱和出口产业。所罗门群岛也是世界上渔业资源最丰富的国家之一，盛产金枪鱼。

所罗门群岛终年炎热，没有旱季。沿海地势较平坦，海水基本无污染，被视为世界上最好的潜水区之一，旅游业发展潜力较大。

曾经的二战战场 创伤至今可见

霍尼亚拉所在的瓜达尔卡纳尔岛曾是第二次世界大战中太平洋战争的重要战场之一。惨烈的战争给这个国家留下的创伤至今可见。

瓜达尔卡纳尔岛以北的艾恩博特姆海峡在二战时期发生过多次大型海战，日本和盟国的多艘舰船、飞机就沉没在这片海域。时至今日，在霍尼亚拉的一处海岸边还能看到一艘二战沉船残骸。

战争还给所罗门群岛遗留下大量未爆炸的弹药，给城市建设和百姓生活带来了很大的安全隐患。当地曾多次发生民众不慎引爆遗留炸弹导致伤亡的事件。

因为经历过战争的伤痛，所罗门群岛格外珍视和平与发展。总理索加瓦雷在接受记者专访时说，南太地区不应当是大国博弈的场地，大国在这里应当是相互合作、共同帮助岛国发展。

中国的“老朋友、新伙伴”

中国驻所罗门群岛大使李明告诉记者，中所两国可以说是“老朋友、新伙伴”。早在100多年前，华侨华人就来到所罗门群岛，扎根当地，融入社会。最近几年，两国在经贸、投资、人文等领域交流合作蓬勃发展，取得很大成就。

中国有庞大的市场，所罗门群岛有丰富的农业、渔业、矿业和旅游资源，两国合作互补性强。中国已连续多年保持所罗门群岛第一大贸易伙伴和出口目的地。所罗门群岛是中国在建交太平洋岛国中第三大贸易伙伴。

记者来到霍尼亚拉后，也清晰地感受到近几年中所合作给这个国家带来的变化。在霍尼亚拉国际机场，免税店的玻璃门上贴着醒目的“银联”标识；在街头，不时能看到中文书写的商铺名或广告，还有不同口味的中餐馆；在市中心，中国援建的太平洋运动会体育场馆等项目已拔地而起。

中国在同所罗门群岛开展合作的同时，也将中国式现代化带来的发展机遇同所方共享，帮助所罗门群岛实现发展振兴，得到了当地民众的认可和赞誉。

在南太平洋大学新教学楼的建设工地上，就职于中国港湾工程有限公司的当地工人贝蒂·特玛希告诉记者，她的收入保障了一家人的生计，在这里的工作经验也有助于她未来求职。

在太平洋运动会体育场馆，参与建设的当地建筑工程师特里·阿莱说，这个项目对当地社区和人民贡献很大，为年轻人和小型企业提供了新机遇。

在霍尼亚拉的国家转诊医院，医院首席执行官乔治·威尔逊·马拉福萨为新开设的针灸门诊揭幕，中国援助所罗门群岛医疗队的医生将在这里为当地民众治疗。他告诉记者：“中国医生带来了我们没有的专家和技术，为我们所期望实现的发展打下了基础。”

正如索加瓦雷所说，中国对所方的帮助触到了每一个所罗门群岛人的心，也将进一步增进所中两国人民之间的关系。（剪辑：王沛、实习生来辰旭；编辑：鲁豫、淡然、梁尚刚、程大雨、陈玉芬）

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