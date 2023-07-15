新华社北京7月14日电 题：校准中美关系航向的又一步

新华社记者高文成

中央外办主任王毅13日在印度尼西亚雅加达应约会见美国国务卿布林肯，强调把两国元首巴厘岛会晤共识真正转化为具体行动。从此前布林肯访华，与中方达成重回巴厘岛议程的重要共识，到美国财政部长耶伦来京，明确表示要落实两国元首会晤的指示，中美近日互动频率加快，双边关系呈现出重回两国元首共识、校准关系发展方向的积极势头。

两国元首去年在印尼巴厘岛会晤，达成一系列重要共识，为中美关系指明方向。然而美方一系列损害中方利益的错误言行导致中美关系严重偏离两国元首确定的轨道，严重干扰双方对话合作的议程，严重损害来之不易的双边关系改善势头。世界要好起来，中美关系就不能再坏下去。中方因此本着负责任的态度，正面回应美方希望加强高层交往的诉求，接待布林肯、耶伦访华，并呼吁美方与中方相向而行，落实好中美元首巴厘岛共识，共同校准中美关系这艘巨轮的航向。

校准两国关系航向，当务之急是妥处分歧，排除干扰，为中美关系稳定积累条件。这就要求双方从具体事情做起，坚决阻止对两国关系破坏力极强的“灰犀牛”，防止对两国关系造成颠覆性破坏影响；妥善处理“黑天鹅”事件，防止偶发事件越炒越大，演变成两国关系的新挑战；彻底搬掉阻碍中美关系发展的“拦路虎”，而不是养虎为患，任由其兴风作浪。美方应充分尊重中国核心利益，不得肆意干涉中国内政，不得损害中国主权和领土完整，停止对华经贸和科技打压，取消对华非法无理制裁。

校准两国关系航向，根本之道是共同探讨确立中美关系指导原则或战略性框架，找到两个大国正确相处之道。中方始终希望中美关系能够健康稳定，相信两个大国能够排除万难，找到相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道。当前，推动中美关系稳下来、好起来，美方需要反思导致中美关系陷入严重困难的症结所在，需要把两国元首巴厘岛会晤共识真正转化为具体行动，更需要把拜登总统多次作出的一系列承诺切实落到实处。

落实共识，重在行动。“不寻求‘新冷战’、不寻求改变中国的体制、不寻求强化同盟关系反对中国，不支持‘台独’，无意同中国发生冲突对抗”——拜登总统多次作出承诺，美高官近日也作出积极表态。下一步的关键是拿出实际行动，争取两国关系重回正确轨道。正如美国智库卡特中心中国项目主任刘亚伟所说，两国关系能不能改善，“取决于美国”。“如果美国有那么一两件事儿，做得让中方觉得美国有诚意，双边关系就有希望稳定。如果中国还是认为美国人说一套做一套的话，那关系还是改善不了。”

中美高层频繁互动，说明双方都有缓和紧张关系的需求，这为关系改善带来积极预期。这种趋势需要双方共同维护，诚意是维持良性沟通的前提。然而人们也看到，美方在对华保持沟通的同时依然小动作不断，就在这几天，美国务院炒作“南海仲裁案”，美白宫国家安全委员会散布中国“黑客组织”攻击美国政府部门的虚假信息，美军机过航台湾海峡，美国还纠集北约盟友在公报中大肆对中国进行抹黑……美国《华尔街日报》说，两国关系依然脆弱，“任何进展都将取决于华盛顿和北京抵制采取针锋相对措施的能力”。

世界需要总体稳定的中美关系，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。中方始终对通过对话改善中美关系抱持足够的诚意。美国总统气候问题特使克里将于7月16日至19日访华，双方将就合作应对气候变化深入交换意见；中方也对美国商务部长雷蒙多访华持开放和欢迎态度，正就此与美方保持沟通。中美关系正站在十字路口，如果两国共同延续互动态势、切实落实元首共识，中美关系就有希望止跌企稳、重返健康稳定发展的正轨；如果美国继续言行不一、加码反华遏华，来之不易的对话窗口可能再度关闭，还可能将中美关系拖入螺旋下滑甚至冲突对抗的深渊。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)