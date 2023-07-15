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澜湄非传统安全合作研讨会在缅甸举行

2023年07月15日09:14 | 来源：新华网
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新华社仰光7月14日电（记者张东强）澜湄非传统安全合作研讨会14日在缅甸仰光举行。与会专家学者一致认为，澜湄六国必须加大联合打击网络赌博和电信诈骗等网络犯罪的力度，压缩跨境非法活动的空间。

缅甸副外长觉苗突在研讨会上表示，澜湄合作已成为本地区最务实高效的合作机制。澜湄合作重视非传统安全合作，本次研讨会契合当前国际和地区形势，为地区国家加强非传统安全交流合作提供了平台。缅方愿积极参与澜湄合作，维护地区和平稳定与可持续发展。

中国驻缅甸大使陈海表示，非传统安全问题日益威胁人类生存和发展。澜湄六国共同打造全球安全倡议实验区，在应对恐怖主义、网赌电诈、人口贩卖等非传统安全领域开展了卓有成效的合作。发展是解决安全问题的总钥匙，中方愿继续同湄公河伙伴国一道，打造非传统安全合作新增长点，共建和平、安宁、繁荣家园。

缅甸战略与国际问题研究所主席丹觉表示，研讨会将围绕防范化解跨境安全风险开展交流讨论，致力于为澜湄非传统安全合作提供智力支持。

本次研讨会由缅甸战略与国际问题研究所主办，由澜湄合作专项基金支持，澜湄国家驻缅使节代表、专家学者等约100人出席。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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