新华社日内瓦7月14日电 7月14日，联合国人权理事会第53届会议再次通过中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议。

决议重申发展对享有所有人权具有重要贡献，呼吁各方在疫后复苏进程中以新思路应对落实2030年议程中的新挑战，通过加强全球可持续发展伙伴关系，切实加强国际合作，在高质量发展中促进和保障人权和基本自由。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在人权理事会介绍决议草案时表示，发展和人权相互促进、相互依存，特别是在疫后复苏进程中，各国人民共同期待落实2030年可持续发展议程，让每一个人充分享有所有人权。在《世界人权宣言》通过75周年和《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年之际，中国与共提国一道在人权理事会再次提出“发展对享有所有人权的贡献”决议草案，希望该决议有助于推动各国在疫后复苏中充分发挥发展对享有人权的贡献，坚持以人民为中心，努力消除不平等，推动实现高质量发展、包容性发展和公平发展。这将有助于各方在《世界人权宣言》和《维也纳宣言和行动纲领》精神的激励下，共同推动可持续发展，朝着人人得享人权的目标迈进。

巴基斯坦、阿联酋、苏丹、洪都拉斯等国发言，赞赏中国提交这一重要决议草案，感谢中国发挥的领导作用，表示该决议草案的通过充分反映了发展中国家的普遍诉求和共同心声，将有利于各国应对在疫后复苏进程中面临的各种挑战，在经济社会发展中更好地促进和保护人权。

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