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中方敦促推进海地政治进程

2023年07月15日09:11 | 来源：新华网
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新华社联合国7月14日电 中国常驻联合国副代表耿爽14日在安理会通过联合国海地综合办事处（联海办）授权延期决议后作解释性发言，强调海地危机的根本出路在于推进政治进程。

耿爽说，海地当前深陷政治、安全、发展、人道多重危机，局势持续恶化。解决海地危机的根本出路在于推进政治进程。安理会刚刚通过的第2692号决议要求海地各方开展包容性对话，就政治过渡安排达成最广泛共识，尽快制定选举时间表和路线图。中方呼吁海地各党各派根据决议要求，真正负起责任，从国家和人民的根本利益出发，以刻不容缓的紧迫感推进政治进程。

耿爽说，当务之急是稳定海地安全形势。大量武器弹药从境外源源不断流入海地是黑帮暴力猖獗的重要动因，如不加以制止，给予海地警方再多支持也是徒劳。在中方的一再要求和坚持下，第2692号决议强烈敦促各国立即停止向海地黑帮及其支持者提供武器弹药，并采取一切措施遏制武器贩运和走私行为。中方呼吁安理会成员将此落到实处，并在审议关于制裁海地黑帮的第2653号决议延期时拿出政治决心，体现政治意愿，就此作出具有法律约束力的正式决定。

耿爽说，中方支持联合国为海地提供更多帮助，同时始终认为解决海地问题的钥匙掌握在海地人民自己手中。联合国在海地30多年的实践表明，外部植入的快速解决方案往往难以实现长期效果，难以帮助海地真正走出危机。联合国在采取下一步行动前应充分汲取以往教训，充分听取各方意见，充分考虑海地人民意愿。

联合国安理会14日通过第2692号决议，决定将联海办授权延长一年，至2024年7月15日。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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