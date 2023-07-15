新华社联合国7月14日电 中国常驻联合国副代表耿爽14日在安理会关于冲突中性暴力问题公开辩论会上发言，阐述中方在该问题上的立场。

耿爽说，性暴力是极为恶劣的侵犯人权行径。中方坚决反对将性暴力作为战争手段，强烈谴责一切对妇女和女童实施性暴力的行径，呼吁国际社会共同努力、综合施策，早日消除冲突中性暴力，推动妇女、和平与安全事业取得新进展。

耿爽表示，要加强预防和解决冲突。冲突中的性暴力不可能单独消除，只有停火止战、恢复和平才能从根本上避免对妇女和儿童的伤害。要采取有力的打击措施。安理会决议明令禁止将性暴力作为战争手段，但这一国际法红线却一再被突破。如果不能有效惩治已经发生的罪行，就难以震慑和预防新的侵害。国际社会必须强化法治精神，将打击冲突中性暴力的要求落到实处，将施暴者绳之以法，为受害者伸张正义。

耿爽表示，要支持妇女发展赋权。在冲突局势中，性暴力侵害往往同歧视、贫困等问题相互联系、相互叠加，加剧妇女生存困境和苦难伤害。除了和平视角外，国际社会也应当从妇女赋权和可持续发展的角度看待和应对冲突中性暴力问题，致力于消除性别歧视和差别待遇，消除妇女面临的生计困难和发展鸿沟。数字和信息技术是妇女赋权的重要手段，也是冲突早期预警、受害者救助、调查追责的重要工具。中方支持利用数字技术加强对冲突地区妇女的保护，放大女性在和平与安全领域的主动地位、参与水平和变革力量。

耿爽说，作为第四次世界妇女大会东道国，中国始终是性别平等的倡导者、女性权益的保护者、妇女赋权的践行者。中国将继续同国际社会一道，为推动全球妇女事业发展作出积极努力和更大贡献。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)