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中国驻英国大使：英方没有资格、没有权利对香港特区警方执法行动说三道四

2023年07月14日20:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦7月14日电 （记者邢雪）7月13日，中国驻英国大使郑泽光约谈英国外交发展部官员，就英方在涉港问题上的错误言行提出严正交涉，表达强烈不满和坚决反对，强调英方没有资格、没有权利对特区警方执法行动说三道四，敦促英方认清形势，纠正错误，停止干涉香港事务和中国内政。

郑泽光指出，香港特区警方通缉反中乱港分子、采取相应执法行动，完全是依法办案，是维护法治、稳定和繁荣的正义之举、必要之举、正当之举。英方对特区警方执法行动指手画脚，为反中乱港分子摇旗呐喊、包庇罪犯，完全是颠倒是非、亵渎法治、粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。

郑泽光强调，自从国安法实施以来，香港社会和谐稳定，经济持续恢复，港人的权利和自由得到更好保障，已经进入从由乱到治走向由治及兴的新阶段，香港的未来一片光明。

香港早已回归中国，香港事务纯属中国内政。中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，绝非《中英联合声明》。英方对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。

郑泽光敦促英方及早丢掉已过时的殖民心态，认清形势，停止一切损害香港法治、干涉中国内政的言行。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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