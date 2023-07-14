人民网马尼拉7月14日电 （记者樊帆）7月13日，由中国驻菲律宾使馆和漳州市人民政府共同主办，菲华各界联合会、菲律宾漳州总商会共同承办的中国（漳州）—菲律宾经贸合作交流会暨中国（漳州）—菲律宾经贸创新发展合作园区启动仪式在马尼拉成功举行。

中国驻菲律宾大使黄溪连在中国（漳州）—菲律宾经贸合作交流会上致辞。人民网记者 樊帆摄

中国驻菲律宾大使黄溪连、漳州市人民政府市长王进足、菲贸工部部长帕斯夸尔、总统对华贸易、投资和旅游特使梅纳德·吴、巴丹省省长何塞·加西亚、副省长克里斯蒂娜·加西亚、众议员安吉拉·加西亚、贸工部部长助理佩尼亚兰达、巴丹自由港区管理署主席甘凯科以及墨西哥市长泰迪·杜芒等多位市长，菲华商联总会理事长施东方、菲华各界联合会主席蔡永宁以及菲华各社团侨领，漳州市政府和企业代表团、在菲中资企业等共500余人参加。

黄溪连表示，今年初，中国国务院批准在福建省漳州市设立“中菲经贸创新发展示范园区”。目前，漳州市已规划设立了五个片区，与菲有关地方就共建“中菲经贸创新发展示范园区”和推动“两国双园”合作做了大量工作，并取得了可喜进展。今天，双方共同启动“中菲经贸创新发展合作园区”，是落实两国元首共识的具体举措，将有利于推动“两国双园”项目早日落地，深化两国经贸合作格局。

帕斯夸尔表示，此次交流会对菲中经贸合作提速增长十分重要。今年1月，马科斯总统访华，双方签署了228亿美元投资合作文件。菲漳合作潜力巨大，菲方欢迎包括漳州在内的更多中国企业来菲投资，进一步巩固双边关系。

王进足表示， 2022年，漳菲进出口贸易额近40亿元人民币，增幅近40%。目前，漳州已规划总面积266.73平方公里的中国—菲律宾经贸创新发展示范园区，形成了“一园、五片区、多基地（中心）”的空间布局。下一步，漳州将依托示范园区平台，积极引入菲方优势资源，深化经贸交流合作，加大资金投入，促进国际产业链、供应链和价值链深度融合，全面提升双边贸易和投资合作的质量和水平。同时，也欢迎菲企业到漳州投资兴业，搭上漳州经济发展的快车，实现合作共赢。

中国（漳州）—菲律宾经贸创新发展合作园区启动仪式。人民网记者 樊帆摄

活动期间，黄溪连、王进足、帕斯夸尔、梅纳德、佩尼亚兰达、甘凯科共同参加中国（漳州）—菲律宾经贸创新发展合作园区启动仪式，标志中菲“两国双园”合作步入实施阶段。

活动期间还举行了两国企业之间产业和贸易项目签约仪式，项目总数15个，总金额202亿元人民币。漳州市商务局、东山县政府、诏安县政府、巴丹自由港区管理署、菲中经济合作产业园及菲律宾亚泰产业园分别进行了经贸推介。

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