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联合国高级别论坛能源主题边会呼吁共建零碳能源体系

2023年07月14日16:26 | 来源：新华网
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　　新华社联合国7月13日电（记者王建刚）联合国可持续发展高级别政治论坛能源主题边会13日在纽约联合国总部召开。会上发布报告，为推动世界可持续发展提供全球解决方案和实践路径，倡议共建零碳能源体系。

　　“共建零碳能源体系 促进2030年可持续发展议程落实”主题边会由全球能源互联网发展合作组织（以下简称“合作组织”）、拉丁美洲能源组织等联合主办。联合国副秘书长李军华、中国常驻联合国副代表戴兵等出席会议并致辞。

　　合作组织在会上发布了《全球能源互联网——2030年可持续发展之路》报告。报告指出，当前，化石能源大量开发使用带来资源、气候、环境、健康等问题，成为制约可持续发展的重要原因，亟需加快能源绿色低碳转型。报告提出了全球能源互联网落实2030议程“十项行动”和“六项机制”建议，为推动世界可持续发展提供全球解决方案和实践路径。

　　会议还发出“共建零碳能源体系 共促可持续发展”联合倡议，呼吁各方坚持绿色发展，增进能源转型共识；坚持开放合作，构建零碳能源体系；坚持创新引领，加快能源科技革命；坚持人人共享，实现人类共同发展。

　　来自联合国经济和社会事务部、联合国《生物多样性公约》秘书处、世界气象组织等多家机构的60多位代表现场参加会议。

　　全球能源互联网发展合作组织于2016年3月成立，是中国在能源领域发起成立的首个国际组织，其宗旨是推动构建全球能源互联网，以清洁和绿色方式满足全球电力需求。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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