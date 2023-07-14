新华社联合国7月13日电 中国常驻联合国代表张军13日在联合国安理会公开会上就日前北约维尔纽斯峰会公报污蔑抹黑中国予以严厉驳斥。

张军表示，冷战早已结束，冷战思维的“幽灵”却一直飘荡在世界上空，不仅导致朝鲜半岛问题延宕难解，也造成全球范围对立对抗加剧、矛盾冲突增多。北约日前召开维尔纽斯峰会，会议发布的公报老调重弹，充斥着冷战思维和意识形态偏见。公报罔顾基本事实，强拉硬扯，对中国进行无端攻击和指责，完全是倒打一耙、虚伪至极。中方对此坚决反对。

张军表示，北约声称是区域性组织，却突破自身条约规定的地理范围，染指全球，东进亚太，给地区乃至全球安全带来更多负面影响和破坏因素。北约自称是防御性联盟，却鼓动成员不断增加军费，在全球进行军事活动，不断越界扩权，挑起对抗。北约宣称要捍卫“基于规则的国际秩序”，却屡屡违反国际法和国际关系基本准则，干涉别国内政，挑起多场战争，轰炸外交设施，杀害无辜平民，留下斑斑劣迹。个别北约成员奉行双重标准，推动核共享、“核联盟”、进一步加剧地区紧张局势。无数事实证明，北约才是真正的麻烦制造者。

张军强调，北约对中国的指责毫无事实根据。中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中方坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。在和平与安全问题上，中国是纪录最好的大国。中国从未侵略别国，从不搞代理人战争，不在全球开展军事行动，不以武力威胁他国，不输出意识形态，不干涉别国内政。试问北约能做到这些吗？中国恪守在任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，无条件承诺不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。试问北约成员国能作出这样的承诺吗？中国不惹事，但也不怕事。对于任何侵犯中国主权和领土完整、损害中国安全和发展利益、破坏中国周边和平稳定的行为，中国将予以坚决、有力的回击。

张军指出，全球化时代，世界安危与共，没有哪个人生活在真空里，没有哪个国家享有“绝对安全”。各国要实现自身安全，就不能漠视他国的合理安全关切，就不能把本国安全建立在他国不安全的基础之上。安全不可分割，这是时代特征，也是实现共同安全的出发点。中国始终坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，中国提出全球安全倡议，就是针对当前国际安全困境，为推动实现共同安全所指明的方向和给出的中国答案。中方愿同国际社会一道，通过真诚务实的对话合作，共同构建均衡、有效、可持续的安全架构，推动实现持久和平、共同安全。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)