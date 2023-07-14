人民网北京7月14日电 （记者常红）西北大学哈萨克斯坦研究中心、西北大学中亚研究院、西北大学丝绸之路研究院与社会科学文献出版社近日联合发布了《哈萨克斯坦蓝皮书：哈萨克斯坦发展报告（2022）》指出，中国与哈萨克斯坦的相互投资额呈现稳定增长，2021年中方对哈全行业直接投资8.59亿美元，在哈萨克斯坦贸易结构中，中国占哈贸易额的18.2%。

蓝皮书指出，截至2021年1月，中国在哈萨克斯坦的投资存量是61亿美元，与日本、俄罗斯相当。投资哈萨克斯坦第一位的荷兰，存量高达621亿美元，投资第二位的美国，期末投资存量是379亿美元。2021年哈政府工作主要任务之一是吸引投资，战略目标是在当年吸引190亿美元的外国投资。

报告分析，在哈萨克斯坦贸易结构中，中国占哈贸易额的18.2%，占出口结构的17%，进口结构的20%。2021年上半年，中国对哈萨克斯坦的直接投资总额为5.087亿美元，较2020年同期增长了63.7%。中国投资者在哈萨克斯坦的主要投资项目：制造业（27亿美元）、运输物流业（26亿美元）以及贸易（18亿美元）。哈萨克斯坦第一副外长努雷舍夫就中国在哈投资问题发表文章，驳斥有关抹黑中国“一带一路”倡议观点，力挺中国在哈萨克斯坦的投资，称“每个项目都有自己的融资途径，项目总价不是我们国家承担的债务，而是由实施这些项目的企业共同融资的，目前哈萨克斯坦和中国计划共同实施的大部分项目都是由私人企业家来实施的，对这些项目的融资资金将是这些企业自己的贷款”。

据中国商务部统计，2021年中方对哈全行业直接投资8.59亿美元，同比增长48%。哈萨克斯坦的对外投资自2016年以来呈逐年下降趋势，截至2021年底，哈在华投资总额约为1.54亿美元，与2020年的1.5亿美元基本持平，投资主要涉及物流运输、化工、食品加工等领域。

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