新华社日内瓦7月14日电（记者王其冰）国际癌症研究机构、联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会14日发布了人工甜味剂阿斯巴甜对健康影响的评估报告，将阿斯巴甜归为“可能对人类致癌”（2B类致癌物）之列，认为只要摄入量限定在一定范围内，可放心食用。

阿斯巴甜是一种人工甜味剂，化学名称为天门冬酰苯丙胺酸甲酯，被食品工业视为代替蔗糖的甜味剂。自上世纪80年代以来，阿斯巴甜广泛应用于无糖饮料、口香糖、酸奶等各种食品和饮料产品中。迄今，阿斯巴甜在食品中的使用已在全球近100个国家获得许可，但围绕阿斯巴甜对健康的影响，数十年来争议不断。

在14日发布的这份最新评估报告中，国际癌症研究机构援引对人类致癌性的“有限证据”，将阿斯巴甜归类为“可能对人类致癌”（2B类致癌物）。具体来说，阿斯巴甜对人类致癌的证据有限，对实验动物癌症及致癌机制的证据也都有限。

联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会在评估报告中重申，评估数据表明，并无充足理由改变此前确定的每日每公斤体重40毫克以内的阿斯巴甜允许摄入量标准，一个人每天的阿斯巴甜消费量在这个限度内是安全的。

世卫组织官网14日发布的一份新闻公报说，针对阿斯巴甜的健康影响，国际癌症研究机构和上述食品添加剂联合专家委员会进行了独立和互补的评估。经过审查现有科学文献，两方面的评估都指出，阿斯巴甜在癌症和其他健康影响方面的现有证据存在局限性。

世卫组织营养和食品安全部门主任弗朗切斯科·布兰卡在新闻公报中说：“对阿斯巴甜的评估表明，虽然在常用剂量上阿斯巴甜安全性并不是主要问题，但已对其潜在影响作了描述，而且还需通过更多、更好的研究来进行调查。”

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