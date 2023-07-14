本报记者

当今世界正处于百年未有之大变局。乌克兰危机复杂演变、中东地区迎来和解潮流、欧洲加强战略自主意愿不断上升……世纪变局之下，激流暗涌之中，怪象迭出。其中尤为可笑者，当数美国及其一伙跟班“逢中必反”的闹剧频频上演。

一些美西方政客和媒体“为黑而黑”，故作惊人之论，频出“雷人”之语，结果常常是政客想出风头却沦为笑料，媒体想带节奏却惨遭打脸。

这不，常年散播“中国崩溃论”的美国学者章家敦日前在美国福克斯新闻网的节目中宣称，近期美国边境发现的“非法移民”其实是“中国军人潜伏待命”，他们“杀鸡取血为盟”，随时准备在美国本土发动战争。对于章家敦的荒谬言论，外国网友直接嘲讽道：“哪个精神病院还有空房？”

这些怪象固然可笑，更值得深思。“逢中必反症”暴露出美国霸权的衰落与美式民主的弊端，既损害中美关系，更践踏人类良知、冲击国际秩序，成为侵蚀正常国际关系的一颗“毒瘤”。

（一）

为了抹黑中国，一些美国政客已完全走向了反智。他们违背历史常识，混淆技术概念，臆造魔幻场景，花样百出、丑态毕现，为世界人民的视频搞笑集锦贡献了不少“名场面”。

论违背历史常识，南达科他州州长诺姆堪称“个中翘楚”。今年在接受福克斯新闻网采访时，诺姆公开表示，中国有一个“摧毁美国的两千年计划”。厥词一出惊四座，美国网友都气笑了：“这些人到底是怎么当选的？他们知道美国还不到250岁吗？”

论混淆技术概念，北卡罗来纳州众议员哈德森可谓“一问成名”。在不久前的美国众议院TikTok听证会上，哈德森议员凭借“TikTok是否会连接WiFi”等“喜感”十足的提问，被全球网友竞相模仿调侃。不少美国年轻人失望地说：“这是一群连基本技术原理都不懂的老顽固，为什么要由他们决定我们国家的命运？”

论臆造魔幻场景，美国联邦参议员汤姆·科顿更是“文思泉涌”。据美国《国会山报》报道，2021年科顿在一封写给美国总统拜登的信中宣称，中国会借着2022年冬奥会“收集”美国人的DNA信息，用以研发“超级士兵”，并要求拜登不要让美国人参加2022年北京冬奥会。

…………

这些反智言论令人啼笑皆非，根本不值一驳。但凡有点常识、顾点颜面，这种话恐怕都说不出口。那么问题来了，连广大网友都能看出其中的荒唐，难道这些政治“精英”们自己心里不明白吗？为了造谣抹黑，脸都可以不要，那他们要的是什么呢？

嘴上说的是主义，背后要的是利益。他们胡说八道、信口开河，就是要打造对华强硬的“人设”。有了这个“人设”，政治上可以自炒热度，拉拢选票；经济上投反华金主所好，获得额外政治献金。一本万利，何乐不为？

这帮美国“精英”，真可谓外表精神有病、内心精算十足。

（二）

国家政体一如人的肌体，健康自信则显雍容大度，歇斯底里常是内有隐疾。美国患上“逢中必反症”，越是亢奋，就越显得外强中干、色厉内荏，就越暴露出自己深层次的体制顽疾。

试为美国此病把一把脉——

病因一是内部危机的欲盖弥彰。近年来，美国持续陷入民主失真、政治失能、社会失和的恶性循环，党派内斗、金钱政治让国家治理能力大幅下降，种族歧视、枪支暴力等问题常年得不到解决，美国民众对国家日益失望。为了掩盖诸多深层问题，华盛顿便“祸水东引”“内病外治”，刻意渲染“中国威胁”，妄图通过制造一个外部“假想敌”来解释目前困境，推卸自身责任，转移民众不满。然而并没有什么用，皮尤中心民调显示，65%的美国人认为美国民主制度需要重大改革，57%的受访者认为美国不再是民主典范。

病因二是霸权衰落的战略焦虑。二战之后，美国一跃成为世界头号强国，70余年来，“山巅之城”习惯了高高在上、唯我独尊，“民主灯塔”习惯了指手画脚、以势压人，动辄从“实力地位”出发跟别国打交道。然而，近年来随着中国等新兴国家群体性崛起，国际格局“东升西降”大势愈加显著，美国“维霸焦虑”与日俱增。美国某些政客陷入“受中国迫害”的妄想症中，开始在“筑墙设垒”“脱钩断链”上动起了歪心思。就像高手过招，眼见打不过了，就开始用暗器、使阴招儿；也像班上的“校霸”，自己学不进去了，就撒泼捣乱，拦着不让别人学。

病因三是无良媒体的煽风点火。历史不会简单重复，但往往惊人相似。如今，一些美西方媒体似乎从17世纪荷兰“郁金香热”的旧日疯狂中找到“灵感”，试图在反华炒作中收获流量。以至于许多国际人士都看不下去，多次在公开场合打脸反华媒体。比如，在CNN主持人污蔑中国人权问题时，英国著名摇滚乐队平克·弗洛伊德创始人沃特斯当即反驳：“在我印象中，2003年入侵伊拉克并造成100万人死亡的那个国家，可不是中国。”在回应澳媒记者“为何中国对澳大利亚不构成军事威胁”时，澳大利亚前总理保罗·基廷嘲讽地答道：“因为我有脑子，我会思考。”

（三）

“逢中必反”，荒诞至极，祸害至深。如果华盛顿再不放下反华执念，美国最终会害了自己、坑了世界。

毒化中美关系。如今，中美关系徘徊在建交以来的低谷，彼此的信任面临考验。造成这一局面的根源，就在于美方基于错误的对华认知，制定和执行错误的对华政策。美方不能一边声称要为中美关系加装“护栏”，一边破坏两国关系的政治基础；不能前脚刚声称不寻求遏制中国，后脚就对中国企业举起制裁大棒。这样只会把中美关系推向冲突对抗的危险境地。

扰乱国际秩序。借“国家安全”之名滥用单边制裁，为遏制他国科技发展而筑起“小院高墙”——美国为全世界开了个很坏的头。在美国的示范效应下，产业链、供应链越来越被政治化、武器化，给世界经济体系造成隐患；二战后建立的以联合国为核心、以多边主义为基础的国际秩序遭遇单边主义、孤立主义和民粹主义的严峻挑战。

反噬美国自身。“逢中必反”解决不了美国当下面临的问题，还会助长反智主义风气，形成“凡是中国支持，我就要反对”的脑回路。政策选择总被意识形态绑架，国家治理常常不能从理性与事实出发，终将反噬自身。正如美国康奈尔大学中国问题专家白洁曦所说：“（美国）每次与假想敌竞争或对抗的努力，都会形成自残式的国内政策，这些政策最终造成的伤害比给对手造成的打击更大。”

（四）

对于上述危害，有越来越多的人在认清。

正义与反思的声音正在不断出现——

“妖魔化中国、虚伪地批评中国违反所谓‘基于规则的秩序’，还有零和思维下的‘民主VS威权’框架，这无助于促进美国的利益。”美国《外交政策》杂志援引卡内基国际和平研究院高级研究员史文的话称，美国国内的对华强硬言行和政策只会加强中国人民对中国政府的支持，并使美国的盟友和伙伴远离华盛顿。

美国政治风险咨询公司欧亚集团总裁伊恩·布雷默日前接受美国《政治报》网站采访时说，几乎没有盟友真正支持美国与中国进行“冷战”。法国总统马克龙4月访华后多次表示，欧洲不能成为“美国的追随者”，必须“选择自己的伙伴，决定自己的命运”。

在新加坡国立大学亚洲研究院杰出研究员马凯硕看来，西方主宰世界的时代正走向终结。随着亚洲国家回归其在全球经济中的历史地位，一个不同的时代已经开启。

正能量的行动在不断出现——

前不久，在中国积极斡旋下，沙特和伊朗走向和解，为世界各国通过对话协商解决矛盾提供重要示范，赢得国际社会广泛赞誉。

今年，多国政要密集访华，中国主场外交取得丰硕成果。各国政要纷纷表达了反对阵营对抗的明确态度，彰显出开放合作仍是历史潮流，互利共赢依然是人心所向。

“一带一路”沿线的好消息也纷至沓来：黑山民众迎来了首条高速公路，斯里兰卡居民喝上了24小时供应的自来水，柬埔寨村民告别了没有电、没有路、与外界隔绝的生活……越来越多的国家和地区正通过这一倡议搭乘发展“快车”，与中国共享发展机遇。

当今世界，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，世界多极化、经济全球化、国际关系民主化大势不可逆转。历史已反复证明，任何逆时代潮流而动者，注定以失败告终。美国及其跟班“逢中必反”的闹剧，在时代大潮与人心向背面前，注定将被踢下历史的舞台。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)