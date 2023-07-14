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通讯：美国越战期间投放集束炸弹持续给老挝人民带来伤害

2023年07月14日12:45 | 来源：新华网
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　　新华社万象7月14日电 通讯：美国越战期间投放集束炸弹持续给老挝人民带来伤害

　　新华社记者章建华　达文

　　在老挝资深外交官西昆位于首都万象的家门口，两侧各竖立着一颗一人多高的集束炸弹弹壳；院子里，成排的花盆也放置在巨大的弹壳上。

　　“它们来自美国！”西昆日前在接受新华社记者采访时说，“直到现在，残留集束炸弹的清理工作仍远未完成。”

　　越南战争期间美军在老挝遗留的爆炸物，尤其是集束炸弹，如今仍严重影响当地人民生活，成为老挝社会经济发展主要障碍。据西昆介绍，老挝全国18个省、市都有未爆炸弹污染，地处越老边境的老挝川圹省尤其严重。西昆家门口摆放的弹壳就是从川圹带回来的，放在门外是为了警示人们美国集束炸弹造成的持续伤害。

　　西昆回忆说，越南战争期间，他生活在万象东北的华潘省。与川圹一样，华潘邻近越南，都是老挝的革命根据地。“那时候，一听到飞机声，我们就赶紧藏到树林里。房屋、学校和寺庙都受到集束炸弹的严重破坏，造成很多伤亡。”

　　由于胡志明小道借道老挝，越老边境省份尤其深受集束弹药之害，无数建筑被毁，百姓流离失所。1964年至1973年间，美国在老挝共发动58万次轰炸，投下200多万吨炸弹，这相当于老挝在长达9年的时间里每8分钟就遭遇一次轰炸。在美国投下的超过2.7亿枚集束炸弹中，约30%未爆炸，约8000万枚小炸弹散落、隐埋在老挝国土上，遗祸至今。

　　老挝方面的统计数据显示，越战结束以来，老挝有5万多人在未爆弹爆炸事故中伤亡。2021年，老挝发生31起未爆弹爆炸事故，造成11人死亡、44人受伤。2022年，老挝发生16起未爆弹事故，造成5人死亡、15人受伤。

　　联合国开发计划署2023年1月发布的一份评估报告显示，老挝未爆弹爆炸事故常因耕作放牧、割草砍树、生火做饭或儿童玩耍触碰引发，几乎防不胜防。

　　除了造成平民伤亡，大量未爆弹还导致老挝许多农业用地无法开垦，严重制约农业经济活动。农业是老挝国民经济重要支柱，有大量农业人口，产出却一直不高，未爆弹影响土地的使用是原因之一。

　　有数据显示，1996年以来，老挝只有约1%的未爆弹得到清理。有媒体慨叹：“要清理完老挝未爆弹还要一百年。”2016年，老挝制定一项可持续发展目标：“远离未爆弹保障生命安全”，以减少未爆弹对开发和经济活动产生的不利影响。

　　美国政府近期宣布向乌克兰提供新一批军事援助，其中包括被美国法律划归为违禁类别的大杀伤力集束弹药，在国际社会引起广泛争议和担忧。西昆反对美方这一决定，认为这是不负责任的行为，是对生命的不尊重。

　　针对美方这一决定，老挝外交部发表声明说，老挝对于有关可能使用集束弹药的言行深表关切。50多年前，老挝人民就是集束弹药的受害者。如今，未爆弹仍对老挝人民的生命和生活造成持续、严重的威胁。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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