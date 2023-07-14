人民网开罗7月13日电 （记者沈小晓）7月12日，中埃·泰达苏伊士经贸合作区举办十五周年庆暨战略升级活动，发布泰达合作区2030愿景——战略升级规划。规划拟进一步扩大泰达合作区项目建设，与天津东疆综合保税区有效联通，助力天津拓展对外开放广度和深度。

据悉，泰达合作区拟通过三大工程建设，即产业聚集能力提升工程、产业服务能力提升工程、产业配套能力提升工程，培育一批竞争优势突出、带动能力强的龙头骨干企业，进而推动产业集聚和集群发展。按照规划，园区将全面推进开发，加速产业聚集；推进“内外联动”，构建“一核心、双走廊、三基地”布局；探索双向开放制度成果。

作为泰达合作区的主管机构，苏伊士运河经济区总管理局主席瓦利德·贾马勒丁在发言中指出，泰达合作区地处亚非欧三大洲要津，又是“一带一路”的重要支撑点，战略地位得天独厚。“在两国元首的共同擘画和推动下，泰达合作区作为运河特区乃至整个埃及的典范项目，成功吸引了140家企业落户，有力地推动了中埃经贸往来与投资合作。”他表示不仅看好合作区的下一个15年，更乐见合作区成为百年品牌。

苏伊士省省长阿卜杜勒·马吉德·萨奎尔表示，泰达合作区完备的基础设施配套，享受的投资优惠政策，对外资投入埃及有巨大的吸引力，泰达是值得信赖的伙伴。“我对泰达合作区进行过多次访问，每次都会有新的发现，园区建设越来越好，企业越来越多。”

中国驻埃及大使馆公使张朝阳表示，15年来，泰达合作区从无到有，在两国政府的大力支持下蓬勃发展，实际投资额、销售额、缴纳税费等指标持续增长。

国家开发银行首席代表马路表示，埃及泰达是中埃“一带一路”合作的先行者，引领者和实践者。“经过15年的筚路蓝缕，砥砺前行，中埃双方共同努力，在一片沙漠戈壁上建成中埃经贸合作的重要项目和样本典范。”

中国埃及商会会长常伟才表示，泰达经贸合作区成立以来，落实了不少中埃经济技术合作项目，促进和带动了埃及经济社会的发展尤其是提供了越来越多劳动就业，为“一带一路”倡议在埃及的落地注入了强劲动力。

作为中埃经贸合作的示范项目，泰达合作区是埃及目前综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高、中资企业最集中的工业园区。埃及泰达执行董事助理张植祥介绍，目前泰达合作区共吸引超140家企业入驻，实际投资额超16亿美元，累计销售额超37亿美元，缴纳税费超2亿美元，直接解决就业近6000人，产业带动就业约5万人，被埃及总统塞西评为目前苏伊士运河经济走廊最成功的项目。埃及总理马德布里也称赞泰达合作区是“埃及工业园区的典范”。

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