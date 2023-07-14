人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中埃·泰达苏伊士经贸合作区加快推进战略升级

2023年07月14日11:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网开罗7月13日电 （记者沈小晓）7月12日，中埃·泰达苏伊士经贸合作区举办十五周年庆暨战略升级活动，发布泰达合作区2030愿景——战略升级规划。规划拟进一步扩大泰达合作区项目建设，与天津东疆综合保税区有效联通，助力天津拓展对外开放广度和深度。

据悉，泰达合作区拟通过三大工程建设，即产业聚集能力提升工程、产业服务能力提升工程、产业配套能力提升工程，培育一批竞争优势突出、带动能力强的龙头骨干企业，进而推动产业集聚和集群发展。按照规划，园区将全面推进开发，加速产业聚集；推进“内外联动”，构建“一核心、双走廊、三基地”布局；探索双向开放制度成果。

作为泰达合作区的主管机构，苏伊士运河经济区总管理局主席瓦利德·贾马勒丁在发言中指出，泰达合作区地处亚非欧三大洲要津，又是“一带一路”的重要支撑点，战略地位得天独厚。“在两国元首的共同擘画和推动下，泰达合作区作为运河特区乃至整个埃及的典范项目，成功吸引了140家企业落户，有力地推动了中埃经贸往来与投资合作。”他表示不仅看好合作区的下一个15年，更乐见合作区成为百年品牌。

苏伊士省省长阿卜杜勒·马吉德·萨奎尔表示，泰达合作区完备的基础设施配套，享受的投资优惠政策，对外资投入埃及有巨大的吸引力，泰达是值得信赖的伙伴。“我对泰达合作区进行过多次访问，每次都会有新的发现，园区建设越来越好，企业越来越多。”

中国驻埃及大使馆公使张朝阳表示，15年来，泰达合作区从无到有，在两国政府的大力支持下蓬勃发展，实际投资额、销售额、缴纳税费等指标持续增长。

国家开发银行首席代表马路表示，埃及泰达是中埃“一带一路”合作的先行者，引领者和实践者。“经过15年的筚路蓝缕，砥砺前行，中埃双方共同努力，在一片沙漠戈壁上建成中埃经贸合作的重要项目和样本典范。”

中国埃及商会会长常伟才表示，泰达经贸合作区成立以来，落实了不少中埃经济技术合作项目，促进和带动了埃及经济社会的发展尤其是提供了越来越多劳动就业，为“一带一路”倡议在埃及的落地注入了强劲动力。

作为中埃经贸合作的示范项目，泰达合作区是埃及目前综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高、中资企业最集中的工业园区。埃及泰达执行董事助理张植祥介绍，目前泰达合作区共吸引超140家企业入驻，实际投资额超16亿美元，累计销售额超37亿美元，缴纳税费超2亿美元，直接解决就业近6000人，产业带动就业约5万人，被埃及总统塞西评为目前苏伊士运河经济走廊最成功的项目。埃及总理马德布里也称赞泰达合作区是“埃及工业园区的典范”。

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部