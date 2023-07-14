人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

张军阐述中国在朝鲜半岛问题上的立场

2023年07月14日10:49 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国7月13日电 中国常驻联合国代表张军13日出席联合国安理会公开会并阐述中国在朝鲜半岛问题上的立场。

　　张军表示，中方始终坚持半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话政治解决问题。半岛问题作为冷战残余延宕至今，本质上是政治安全问题，核心在于和平机制缺失。美国等国家长期把朝鲜视作安全威胁，执迷于制裁施压，使朝鲜面临巨大安全威胁和生存压力，朝方合理安全关切始终未得到解决。特别是今年以来，美国等国家在半岛开展史无前例、规模空前的联合军演，进行极具针对性和挑衅性的演习课目，发表强化“延伸威慑”的《华盛顿宣言》，在军事施压的道路上越走越远。这种做法只会激化矛盾、加剧紧张。现实已经作出了回答。

　　张军指出，上世纪90年代以来半岛问题所走过的历程清楚表明，对话谈判是缓和半岛紧张局势、推动政治解决的唯一正确有效途径。只要美朝恢复对话谈判、彼此相向而行，半岛局势就能保持稳定，半岛问题的政治解决就有希望。美方与其指责别国阻挠安理会采取行动，不如提出切实可行的方案，采取有意义的行动，回应朝方合理关切，用行动将“无条件对话”的表态落到实处。

　　张军强调，安理会处理半岛问题的出发点应是缓和局势、推动对话谈判，而不是简单的制裁施压，更不能沦为个别国家实现地缘政治私利的工具。推动政治解决、增进团结互信才是维护安理会声誉和权威性的关键。各方应全面执行安理会涉朝决议，特别是其中恢复对话、政治解决等内容不应被选择性忽视。中俄此前共提的安理会涉朝决议草案的出发点，就在于释放善意和积极信号，为重启对话和形势转圜创造条件，推动半岛问题政治解决。中方呼吁那些要求安理会采取行动的国家，认真考虑这一草案。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部