人民网内罗毕7月13日电 （记者黄炜鑫）当地时间7月13日，100名来自乌干达翠鸟油田项目附近社区的青年顺利完成了由中国海油乌干达公司资助实施的职业技能培训，并参加在乌干达霍伊马市尼罗河职业学院举行的结业仪式。乌干达石油管理局副局长佩尼娜、中国海油乌干达公司副总裁马培新等出席仪式。

受资助的乌干达青年参加结业仪式。田雨摄

“我发自内心感谢中国海油为我们提供了参与职业技能培训的机会。通过培训让我熟练掌握了必要的职业技能，我坚信这将对我未来的工作和生活提供更大的帮助。”参加结业仪式的学员拉切尔·阿里格尼拉说。

佩尼娜在致辞中感谢中国海油对当地青年成长成才的关心和支持，指出中国海油是当地社区的“好邻居”“好朋友”，希望双方进一步加强合作，增进友谊。

马培新表示，中国海油珍视中乌传统友谊，高度重视区域可持续发展，以“石油使生活更美好”为愿景，在乌推动项目建设的同时积极履行企业社会责任，赢得了乌干达政府和民众的广泛认可。开展职业技能培训秉承了“授人以渔”的中华传统文化理念，有力推动当地人才培养与生活水平提升，为共建“一带一路”和构建新时代中非命运共同体贡献力量。

向学员颁发职业技能培训证书。田雨摄

据了解，社区青年职业技能培训是中国海油乌干达公司“筑梦丝路”创造就业赋能工程的重要内容，即在翠鸟油田所在地区持续多年开展人才帮扶项目，重点为当地35岁以下青年提供职业技能培训机会，以帮助他们提高就业能力、改善生活状况。2019年以来，已有超过250名当地青年参与了培训并顺利结业。此次培训涵盖汽车驾驶、制衣、电器安装、建筑施工、理发、焊接等多个内容，为当地热门且就业前景良好的项目。2023年，公司将再组织100名当地青年接受技能培训。

结业仪式现场合影。田雨摄

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