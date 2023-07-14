人民网记者 孙广勇

孟加拉国位于孟加拉湾之北，领土上遍布着大大小小的河流和池塘，被人称为“水泽之乡”和“河塘之国”。在首都达卡西南约50公里处，被当地人称为“梦想之桥”的帕德玛大桥岿然矗立。

傍晚时分，记者来到大桥河畔，两岸河堤上的香根草一片碧绿，透出盎然生机，习习凉风下，一些村民在刚修建完成的河堤上散步乘凉。

孟加拉国全境85%的地区为冲积平原。河网发达，河流和湖泊约占全国面积10％，适合农业和渔业，但雨季极易泛滥。“帕德玛河是孟加拉国第一大河流，雨季时经常发生洪涝灾害。经过河道整治，结束了村民房屋、农田被洪水毁坏的噩梦。洪水没有了，大家有了稳定的农田和捕鱼区域，收入增加，沿岸变得更加发达和美丽，大桥和河道整治项目为孟加拉国带来发展，是首屈一指的成功。”生活在附近的村民亚颂说。

帕德玛大桥河道整治工程由中国电建集团港航建设有限公司承建，此项目与大桥主桥在平面上呈“工”字形，主桥项目为“工”字的一竖，河道整治工程则是“工”字的上下两横，其中北岸整治区域长1.5千米，南岸长11.5千米，施工内容包括疏浚与回填工程、土方筑堤工程、水下与陆上护岸工程，合同额11.13亿美元，是目前世界上规模最大的河道整治工程。

孟加拉国帕德玛大桥河道整治工程北岸整治区域长1.5千米，南岸长11.5千米，是目前世界上规模最大的河道整治工程。人民网记者 孙广勇摄

“建桥必先治水。”河道整治工程项目经理于浩说，几乎每年发生的水灾给沿线民众带来生命和大量财产损失，工程旨在通过治理水灾隐患，保护大桥两侧及沿线的基础设施免受河流冲刷，维护大桥正常运行。通过疏浚回填、预制块抛填护岸等治理手段，水患给沿岸民众带来的负面影响可大幅减少。

沿着河道两岸，记者看到数百万个预制混凝土块整齐地排列着，河堤上种植了一百多万平方米生命力顽强、抗旱耐涝的香根草，用来防止岸坡土体流失并有效引导水流。“你看到的只是岸上工程，其实水下几十米还有很多施工内容，”于浩说，作为目前世界上最大的河道整治类单体竞标项目，仅疏浚回填的工程量就达约一亿立方米，用于引导水流、防止岸坡土体流失的土工袋和预制块护坡结构等工程量也都超过千万级。

孟加拉国帕德玛大桥河道整治工程北岸整治区域长1.5千米，南岸长11.5千米，是目前世界上规模最大的河道整治工程。人民网记者 孙广勇摄

几公里宽的河面上，挖泥船全力运转，经过对水下挖掘深度和坡度的反复试验，设计出合适的施工参数，找到了自动化深水边坡疏浚方法；抛填船正在将重达125千克的土工袋送到几十米深的水下，通过导向架可以控制土工袋水下运动路线，实现精确抛填。

作为游荡性河床的代表，帕德玛大桥的屹立离不开河道整治工程的保障，有效的岸堤防护使河水始终在大桥下流过，不仅保护了桥梁免受冲蚀，还起到治理水患的作用。在河道整治工程的护卫下，2022年6月帕德玛大桥拔地而起，结束了孟加拉国南部21个区和首都之间居民摆渡往来的历史，也为加强南北两岸的快速流通和经济联系作出了巨大贡献。帕德玛大桥被孟加拉人民誉为“梦想之桥”，而河道整治工程则为这座梦想之桥奠定了牢固的基础，是大桥百年通畅、福祉两岸的镇河基石，将极大促进孟加拉国及南亚区域互联互通和经济发展。

孟加拉国帕德玛大桥河道整治工程北岸整治区域长1.5千米，南岸长11.5千米，是目前世界上规模最大的河道整治工程。人民网记者 孙广勇摄

如今，历经9年，自2014年开工的河道整治工程接近完工，稳固的堤坝与便捷的大桥，使得河道两侧社区规模逐年增大，常住居民人口增加数倍。帕德玛河周边城镇、基础设施等防洪状况有了很大改善，区域内抗涝水平得到显著提升，百姓安居乐业。工程项目监理胡赛恩说，帕德玛河贯穿孟加拉国南北，沿岸生活着大量居民，河道整治对民生和经济发展意义重大，中国技术人员来到孟加拉这个古老的国度，承担起治理帕德玛河的重任，帮助当地改善民生，是孟加拉国真正的朋友。

作为南亚地区最具经济发展活力的国家之一，孟加拉国国内生产总值平均增速多年保持在6%。孟加拉国总理哈西娜表示，帕德玛大桥每年为国内生产总值增长贡献1.23个百分点，同时降低贫困率0.84个百分点。新的经济区和高科技园区将以帕德玛大桥为中心规划建设，将会吸引更多国内外投资，国家的工业化速度也会提升。孟加拉国在为实现 “金色孟加拉”梦想努力奋斗，愿同中方加强合作，携手圆梦，共同促进地区和平稳定与发展繁荣。

(责编：王禹蘅、常红)