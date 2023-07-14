人民网圣保罗7月13日电 （记者时元皓）当地时间7月13日，为期4天的第十六届巴西圣保罗消费电子展在圣保罗泛美展览中心闭幕。作为拉美地区最大的行业展会之一，本届展会吸引来自世界各地的超过700个品牌参展，展品超过10000件，其中TCL、康佳、品胜等中国品牌携多款最新产品参展，吸引众多消费者和当地零售商前来体验和洽谈。

展会现场。人民网记者 时元皓摄

TCL的展台前，拉美顶级足球赛事——南美解放者杯的奖杯吸引众多参观者前来拍照留念，这是TCL通过足球营销联结品牌和消费者的生动写照。走进TCL展台，最新一代Mini LED智屏、柔风空调、健康冰箱、5G旗舰手机等产品，展现了TCL技术创新的能力及其智能家居解决方案的完整性。TCL以智屏为家庭娱乐终端和智能终端中心，通过人工智能技术将其与包括空调、音箱设备、冰箱、洗衣机等家庭智能设备互联互通，为拉美消费者带来全新智能生活和极致用户体验。

参观者在TCL展台前观看南美解放者杯奖杯，据介绍，TCL是南美解放者杯（2023—2026赛季）全球官方合作伙伴。人民网记者 时元皓摄

“电视机一直是TCL的强项，通过电视延伸到其他产品，让整个家庭智能起来是一件自然而然的事情。”TCL拉美市场总监陈磊表示，TCL非常看好巴西市场，巴西人口基数大，但智能化程度相对较低，市场空间和潜力巨大。

据了解，目前TCL巴西公司市占率稳居巴西电视市场前三。今年4月，TCL巴西电视工厂完成1000万电视下线，同时，空调新工厂也在不断完善和产能提升的改造工程，为TCL空调在巴西规模增长奠定基础。

除了OLED产品外，康佳的一款创新产品“移动精灵”也引起众多参观者关注。这是一款带有轮子和内置电池、可以移动的智能屏幕，支持十点触控功能，能够根据屏幕旋转角度自动调节横竖屏，可以适用于多种场景的不同需求。

品胜的展台前，多款新能源电源产品受到了户外爱好者的欢迎，不少参观者上前咨询其使用方法。一些大容量的户外电源产品不仅支持快充，还可以接入太阳能板充电帮助电源持续蓄电，此外，专利的可分离式磁吸照明灯配置也为户外作业提供了更多选择。

“我们生产的户外储能电源、太阳能电池板系列，因为技术先进、性能稳定、低碳环保、兼容性强等，备受海外市场青睐。”品胜外贸部经理张瑞生表示，在巴西市场，品胜已经开始开展农用无人机的充电业务并为农场提供光伏组件、储能电池等整套解决方案，助力当地低碳农业技术发展。

几名参观者在一个展台前了解手机配件。人民网记者 时元皓摄

除此之外，数百家来自中国的中小企业在中国机电产品进出口商会等机构组织下参展，展方专门为此开辟了一整个展厅。环球资源是组织这些中小企业参展的其中一家机构，其负责人李光向记者介绍道，中国在电子产品制造方面拥有产业链优势，此外，近年来中国产品的设计能力、创新能力也在不断提升，这也是中国产品的竞争力所在。

巴西全国电子产品制造商协会执行总裁若热·纳西门托在接受记者采访时表示，包括TCL等在内的中国品牌进入巴西市场并在行业中脱颖而出，对巴西市场产生了积极影响。中巴两国适于企业发展的环境将不断促进两国企业间的商业和技术交流。

(责编：王禹蘅、常红)