人民网圣保罗7月13日电 （记者时元皓）当地时间7月12日，首届中国国际供应链促进博览会（简称“链博会”）巴西路演活动在圣保罗以线上线下相结合的方式举行。此次推介会由中国国际贸易促进委员会和中国驻巴西大使馆联合主办，来自中巴两国政府机关、工商界及媒体届的百余位嘉宾参加活动。

路演活动现场，与会嘉宾了解链博会基本信息。中国贸促会驻巴西代表处供图

中国贸促会副会长张慎峰线上致辞表示，链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会，将为企业提供广阔的商机和合作平台，促进全球供应链的互联互通，推动巴西企业在中国市场的发展。链博会的举办将为全球产业链和供应链的稳定发展提供新的动力和机遇，推动全球经济的复苏和可持续发展。

中国驻巴西使馆公使金红军视频致辞表示，中方愿积极推动共建“一带一路”同巴西“再工业化”战略对接，欢迎巴西政府及工商界积极参与首届链博会，共同促进两国产业链供应链合作高效畅通，发出维护全球产业链供应链稳定畅通的最强音。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁致辞表示，全球相关产业链供应链各环节最具代表性、最有特色的企业将在首届链博会集中展示最新技术、产品和服务。中巴经贸合作韧性强活力足，圣保罗领区各州尤具优势，链博会将成为深化中巴合作的开放合作平台。

圣保罗州经济发展厅常务副厅长茹利亚娜表示，越来越多巴西企业更加了解中国，看好中国经济发展前景。相信链博会的举办将促进两国产业链供应链稳定畅通，为推动全球经济复苏和经济全球化的发展提供有力支持。

圣保罗州投资促进局中国区负责人索萨认为，巴西企业希望通过链博会这一帮助迈进国际市场、促进相关企业商业推广的重要平台，与中国共同打造创新和可持续的商业环境。

据介绍，链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会，是中国推进高水平对外开放的新平台、促进全球产业链供应链稳定畅通和交流合作的公共产品。首届链博会将于11月28日至12月2日在北京举行，主题为“链接世界，共创未来”，设置智能汽车、绿色农业、清洁能源、数字科技、健康生活五大链条和供应链服务展区。

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