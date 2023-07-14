近日，德国联邦议院的左翼党派议员塞维姆·达代伦在一场直击人心的发言中，毫不留情地揭穿了北约这个服务于美国霸权的军事组织的三个大谎言。

第一个被达代伦揭穿的谎言是“北约是一个防御性的组织”。

达代伦痛斥说：难道不是这个所谓的“防御性组织”，无视国际法对前南联盟发动了战争，轰炸了平民、电视台——乃至中国的大使馆吗？难道不是北约在阿富汗发动为期20年的战争，导致数以万计的平民死亡，犯下了无数战争罪行吗？

“你管这叫‘防御性’的？”她质问道。

接下来，达代伦又揭穿了北约的第二个谎言：北约是一个“民主与法治”的联盟。

达代伦说，这首先就是一个完全不符合历史的谎言，因为北约曾在上世纪邀请过带有“法西斯”性质的葡萄牙独裁者萨拉查和他发动了对非洲殖民战争的政权加入北约。

达代伦还抨击说，美国及其盟友在过去20年里发动的种种非法战争导致450万人死亡。而且达代伦还强调，这一数字是美国知名常青藤名校布朗大学的学者研究得出的。

耿直哥查询公开资料发现，这个450万的死亡数字出自布朗大学沃森国际与公共事务学院一项名为“战争的代价”的研究项目。该项目对过去22年遭美国战争荼毒的阿富汗、伊拉克、利比亚、索马里、叙利亚，以及巴基斯坦的部分地区进行了调查，认为美国的战争直接导致93.7万人死亡，还有大约360-370万人间接死亡。

“你管这叫遵守国际法？”达代伦质问道。

而这第三个被达代伦揭露的北约谎言是：北约“捍卫人权”。

达代伦一方面指出了美国这个北约成员国在关塔那摩监狱虐待囚犯的罪行，一边还控诉美国对曝光其战争罪行的记者阿桑奇的迫害。

最后，达代伦终结说：真相再简单不过，北约是一个侵犯和践踏国际法与人权的战争联盟，任何一个北约的成员都会失去其民主的主权，因为这是一个被美国的霸权利益所驱使的联盟，任何一个北约的成员还会因为大搞军备政策而牺牲民众的福祉。

“我们国家的儿童中每5个就有1个身陷贫困，可德国的军费却在与日俱增”，达代伦斥责道，“这是个耻辱”。

达代伦更呼吁德国退出杀人的北约，并要求美国撤走在德国的驻军和核武器。

“我们需要和平，而不是北约”。

来源：环球时报新媒体

(责编：宋心蕊、袁勃)