中新社北京7月13日电 综合消息：为期两天的北约维尔纽斯峰会当地时间12日闭幕。会上，北约坚持扩大并承诺向乌克兰提供全方位援助，并与4个亚太国家领导人会晤。有分析指出，北约东扩和拱火的意图通过此次峰会展露无遗，这遭到多方质疑。

北约维尔纽斯峰会11日发布公报，宣布取消对乌克兰的“成员国行动计划”要求。据称，此举将缩短乌克兰加入北约的进程。但公报也强调，北约向乌发出“入约”邀请的前提是所有北约成员国同意且条件满足。

乌克兰总统泽连斯基明确表达了未获邀“入约”的不满。他此前在社交媒体上说，北约不准备在峰会上邀请乌“入约”或给出“入约”时间表，此举是“空前和荒谬的”。

在11日的公报中，北约各成员国就成立北约-乌克兰理事会及对乌多年期援助计划达成一致。此外，七国集团和欧盟领导人在峰会第二日发表联合声明，宣布将对乌提供长期军事支持，包括直接提供武器装备、帮助发展国防工业、训练乌军等。这些决定引发了北约内部分歧，也遭到多方质疑。

据《布达佩斯时报》消息，匈牙利总理欧尔班11日指出，北约是一个防御性联盟，其创建目的是保护成员国，而不是在其他国家领土上进行军事行动。他还说，当前第一要务是俄乌双方停火后谈判以实现和平，而不是向乌运送武器。

据塔斯社等媒体报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，北约对乌提供安全保障“侵犯了俄罗斯的安全”，可能导致危险后果。

俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫认为，北约决定扩大对乌军援规模使世界离第三次世界大战越来越近。但此类援助不会阻止俄罗斯延续特别军事行动的以往目标，乌克兰不能加入北约就是其中目标之一。

俄罗斯外交部12日发表声明称，北约峰会的结果显示，北约已彻底“回归冷战模式”，俄方将仔细分析峰会结果，并将及时对国家利益面临的威胁和挑战作出反应。

另一方面，北约内部也就“亚太化”问题存在分歧。

据路透社报道，由于法国表示反对，北约在日本开设亚洲首个联络处的提议未获通过。法国总统马克龙明确表示，从地理范围上讲，北约是北大西洋组织，而日本不在北大西洋，“我们不应给人留下这样的印象：北约正试图在法律上证明其在世界其他地区的实际存在是合理的”。《日本经济新闻》援引知情人士的说法报道称，相关提议已被推迟至2023年秋季以后再行决定。

针对北约峰会公报涉华内容，中国外交部发言人汪文斌12日表示，北约峰会公报有关内容混淆是非、颠倒黑白，充满冷战思维和意识形态偏见。中方敦促北约立即停止对华歪曲抹黑、编造谎言，放弃搞乱欧洲、祸乱亚太的危险行径，不要为自身继续扩张寻找借口。

新加坡《联合早报》分析称，北约进一步东扩的意图通过此次峰会展露无遗，这将推动全球地缘政治走向对立格局。(完)

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