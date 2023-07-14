新华社开罗7月13日电（记者沈丹琳 姚兵）苏丹邻国峰会13日在埃及首都开罗举行，会后发布公报，反对外国势力干预苏丹事务，敦促苏丹冲突双方立即进行全面谈判，和平解决这场历时数月的冲突。

这次峰会由埃及总统塞西主持，苏丹邻国乍得、中非共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、利比亚和南苏丹领导人，以及阿拉伯国家联盟秘书长盖特和非洲联盟委员会主席法基出席会议。

在公报中，与会各方重申尊重苏丹主权，对苏丹境内持续的军事冲突以及安全局势和人道主义局势的急剧恶化深表关切。与会领导人呼吁苏丹冲突双方永久停火，为达成政治和解、组建过渡政府铺平道路。

会议决定成立一个部长级机制，以提出结束冲突的行动计划，第一次会议将在乍得举行。公报还呼吁民间组织和捐助国履行对苏丹的援助和救济承诺。

埃及总统塞西说，苏丹冲突已导致数百万人流离失所，目前已有几十万苏丹难民进入埃及。塞西呼吁苏丹冲突双方为人道主义援助提供便利，并建立运送援助物资的安全通道。

苏丹武装部队与快速支援部队4月15日在首都喀土穆发生激烈武装冲突，随后冲突蔓延至其他地区。苏丹卫生部数据显示，冲突迄今已造成3000多人死亡、6000多人受伤。另据联合国统计，冲突已造成超过250万人流离失所。其间，双方屡次达成临时停火协议，但均未充分遵守。

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