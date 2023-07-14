人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中亚安全与合作论坛在哈萨克斯坦举行

2023年07月14日08:21 | 来源：中国新闻网
小字号

　　中新社阿斯塔纳7月13日电 (记者 张硕)当地时间13日，为期两天的中亚安全与合作论坛在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳开幕。

　　论坛主题为“变化世界中的亚洲：未来的议题”，来自25国超60名专家学者代表共同探讨地区安全、反恐以及地区合作问题。

　　哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌出席论坛，并宣读哈总统托卡耶夫书面致辞。托卡耶夫在致辞中指出，当今世界正面临前所未有的挑战，国际关系体系的基础受到侵蚀、地缘政治紧张局势日益加剧。在此背景下，迫切需要各方进行直接、公开的对话，并创造一个更加安全、公正的世界。

　　努尔特列乌在讲话中称，亚洲国家在国际经济和政治中具有重要影响力，哈萨克斯坦将不断提出旨在确保亚洲长期可持续发展的建议措施。哈萨克斯坦致力于将中亚打造成交通物流枢纽，支持发展跨里海国际运输走廊建设。

　　努尔特列乌在讲话中还指出，阿富汗局势的稳定关系着中亚地区安全发展，哈方呼吁各方应更加重视关于在阿拉木图设立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的倡议，协助实现中亚和阿富汗的可持续发展。(完)

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部