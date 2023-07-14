中新社阿斯塔纳7月13日电 (记者 张硕)当地时间13日，为期两天的中亚安全与合作论坛在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳开幕。

论坛主题为“变化世界中的亚洲：未来的议题”，来自25国超60名专家学者代表共同探讨地区安全、反恐以及地区合作问题。

哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌出席论坛，并宣读哈总统托卡耶夫书面致辞。托卡耶夫在致辞中指出，当今世界正面临前所未有的挑战，国际关系体系的基础受到侵蚀、地缘政治紧张局势日益加剧。在此背景下，迫切需要各方进行直接、公开的对话，并创造一个更加安全、公正的世界。

努尔特列乌在讲话中称，亚洲国家在国际经济和政治中具有重要影响力，哈萨克斯坦将不断提出旨在确保亚洲长期可持续发展的建议措施。哈萨克斯坦致力于将中亚打造成交通物流枢纽，支持发展跨里海国际运输走廊建设。

努尔特列乌在讲话中还指出，阿富汗局势的稳定关系着中亚地区安全发展，哈方呼吁各方应更加重视关于在阿拉木图设立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的倡议，协助实现中亚和阿富汗的可持续发展。(完)

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