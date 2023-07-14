中新社吉隆坡7月13日电 (记者 陈悦)马来西亚高速铁路集团(MyHSR corp)近日表示，有意重启吉隆坡到新加坡的隆新高速铁路计划。

马来西亚高铁集团已发布企划招标书，从12日起向国内外企业征集隆新高铁建设和运营的相关企划。马来西亚交通部长陆兆福12日也表示，该项目将“向所有企业开放”，欢迎有意的企业提交企划。

陆兆福同时表示，马来西亚政府将在收到企业的企划书后，再行评估由私人企业承接此一项目的可能性。

此前，马来西亚和新加坡合作共建的隆新高铁已经历“两起两落”。纳吉布领导的国民阵线政府于2010年敲定该计划并规划在2018年开工，2026年竣工；后继的希望联盟政府一度取消该项目，随后又在向新加坡支付赔偿金后将项目开工日期延后到2020年底；穆希丁的国民联盟政府任内，于2021年1月和新加坡政府共同宣布取消该项目。

高铁集团执行长努尔·伊斯梅尔12日对媒体表示，发展高铁是趋势所在，有助于马来西亚各地区经济融合和城市规划整合，促进该国经济增长。(完)

(责编：崔越、刘叶婷)