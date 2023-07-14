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美国药管局批准首款非处方口服避孕药

2023年07月14日08:18 | 来源：中国新闻网
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　　中新社华盛顿7月13日电 (记者 沙晗汀)美国食品和药物管理局当地时间13日批准首款非处方口服避孕药Opill。

　　美国药管局药物评估和研究部门主任卡瓦佐尼(Patrizia Cavazzoni)当天发表声明说，“按照说明每日口服避孕药将是安全的，并且比目前可用的非处方避孕方法更加有效”。

　　这款避孕药由爱尔兰公司Perrigo生产，是在美国首款获批的非处方口服避孕药。该药需每日服用，以起到避孕效果。

　　美国药管局表示，该避孕药将适用于所有育龄女性，没有年龄限制，包括青少年等。该避孕药预计将于2024年初在美国药店、便利店、杂货店以及线上销售。

　　目前，该避孕药生产商Perrigo并未透露该药具体价格，但该公司在声明中说，将以女性“负担得起”的价格销售。

　　今年5月，美国药管局专家委员会以17票赞成、0票反对的结果，建议药管局批准以非处方药销售该避孕药。专家普遍认为，以非处方药销售该药的“益处远大于风险”。

　　据统计，目前，世界上超过100个国家允许销售非处方口服避孕药。专家认为，美国药管局此举将使购买避孕药更加便利，从而做到更有效避孕、减少意外怀孕。

　　据美国药管局统计，美国每年约600万女性怀孕，约45%为意外怀孕，其中多为青少年、少数族裔女性以及低收入女性等。(完)

(责编：崔越、刘叶婷)

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