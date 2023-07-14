新华社雅加达7月14日电（记者余谦梁 孙磊）当地时间7月13日，中央外办主任王毅在雅加达出席东盟与中日韩（10+3）外长会。

王毅说，10+3合作是东亚区域合作最成熟的机制之一，长期以来为东亚繁荣发展作出了积极贡献。当前形势下，10+3国家作为地区主要经济体，理应加强团结，密切合作，共迎挑战。一是全力推动地区经济恢复增长。中国已为《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）经济技术合作提供支持，帮助东盟国家提升协定实施能力。二是积极助力地区可持续发展。中方已向地区国家提供医疗物资、大米紧急储备、减贫合作等支持。三是着力恢复地区人员往来。尽快增加同地区国家商业航班，推动出入境旅游有序恢复。

王毅强调，今年是落实《10+3合作工作计划》的开局之年，地区国家要把握构建东亚共同体的长远目标，支持东盟中心地位，完善包容性区域合作架构，不断拓展合作领域，为地区乃至世界经济的复苏增长注入更为强劲的“东亚力量”。王毅就下阶段10+3合作提出三点建议。

一是坚持开放合作，加快推动区域一体化进程。以RCEP全面生效为契机，支持香港作为首批成员加入RCEP。中方支持制定“10+3经济合作工作计划”，建设稳定、畅通、基于比较优势的区域产供链体系，愿推进中小企业合作，支持10+3宏观经济研究办公室打造区域知识中心。

二是坚持共同安全，不断提升危机应对效能。中方将持续向10+3大米紧急储备机制捐资，强化东盟粮食安全信息系统，更好维护地区粮食安全。提升清迈倡议多边化可用性和有效性，筑牢区域金融安全网。日本核污染水排海事关海洋环境安全和人类生命健康，兹事体大，务必三思，不应擅自行事，不能铸成大错。

三是坚持创新引领，充分挖掘可持续发展潜能。加大新兴产业合作，为发展增添动力。中方支持东盟提出的10+3电动汽车生态系统发展的声明，欢迎各方参与中方举办的清洁能源对话、低碳发展伙伴关系研讨会、东亚论坛等活动。中方还将持续推进减贫、村官交流、乡村发展等领域合作。

日、韩和东盟各国外长表示，10+3机制在应对危机中应运而生，合作领域不断拓展，合作成效日益显现，为地区国家实现疫后快速复苏和可持续发展发挥关键作用，成为坚实可靠的稳定之锚。各方支持以东盟为中心、开放包容的区域合作架构，坚持践行多边主义，维护地区和平稳定繁荣。各方一致认为应推动10+3机制与时俱进，充分发挥大米紧急储备机制作用，积极推进清迈倡议多边化，高质量实施RCEP，打造数字经济、创新科技、能源转型、电动汽车等新的增长点，为地区互联互通、增强韧性注入新的动力，助力东盟打造全球增长中心。

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