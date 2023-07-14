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中国－东盟（10+1）外长会在雅加达举行

2023年07月14日04:48 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达7月13日电（记者余谦梁　汪奥娜）当地时间7月13日，中央外办主任王毅在雅加达出席中国－东盟（10+1）外长会，东盟各国外长、东盟观察员和东盟秘书长与会。

　　王毅说，中国和东盟积极践行《东南亚友好合作条约》宗旨和原则，全方位拓展互利合作，成功走出一条长期睦邻友好、共同发展繁荣的正确道路。双方携手推进命运共同体建设，携手共建“一带一路”，携手促进区域经济一体化，携手夯实和平稳定根基。中国将致力于高质量发展，以中国式现代化为各国提供新机遇，愿与东盟加强团结协作，携手推进亚洲现代化进程。将按照习近平主席提出的亲诚惠容理念，共同推动中国东盟全面战略伙伴关系不断向前发展，为本地区和平繁荣作出新的贡献。

　　各方感谢中方支持东盟中心地位和共同体建设，赞赏中方率先表示愿签署《东南亚无核武器区条约》议定书。期待东盟中国全面战略伙伴关系不断迈上新水平，取得新成果。

　　会议通过了关于中国加入《东南亚友好合作条约》20周年纪念联合声明和加快达成“南海行为准则”指针文件。

　　与会期间，王毅先后会见印尼、文莱、新加坡、越南、俄罗斯、澳大利亚等国外长。

(责编：胡永秋、牛镛)

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