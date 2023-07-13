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国际识局：提中国10余次！北约峰会老调重弹，中方坚决拒绝！

2023年07月13日15:54 | 来源：中国新闻网
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　　中新网7月13日电(魏晨曦) 这两天，多国领导人聚集在立陶宛首都维尔纽斯，北约峰会正在举行。当地时间11日晚，北约官网发布了与会政府首脑达成的峰会公报。

　　大肆炒作“中国威胁论”、渲染“中国核威胁”……在这份公报中，北约又将矛头对准中国，提及中国10余次。

　　中国社会科学院欧洲所研究员赵俊杰接受中新网采访时指出，在此次峰会上，北约“满嘴胡言”的背后，暴露出北约之首——美国试图巩固霸权的“强盗逻辑”。

　　美国的“传声筒”

　　北约充当遏华工具

　　北约峰会这份公报直指中国“试图颠覆基于规则的国际秩序，包括太空、网络和海洋领域”，声称中国的政策“对北约利益、安全和价值观构成‘系统性挑战’”。

　　“当下，中美博弈到了最深层次，不管公报提了中国几次，美国一定不会错过北约峰会这个有利抓手。”赵俊杰指出。

　　他进一步分析称，首先，北约是“冷战的产物”，在冷战后被美国利用，如今在欧洲乃至全球范围内，扮演着“救火队队长”或者“宪兵”的角色；其次，北约是“美国的北约”，作为“美国的传声筒”，北约被美国视为“战略工具”，用于遏制中国。

　　事实上，中国向来是当前国际秩序的创立者和维护者，外交部美大司司长杨涛近日表示，“中国是第一个在《联合国宪章》上签字的国家，是当前国际秩序的创立者和维护者，也是受益者，我们为什么要改变现有国际秩序？有些人总是在说“基于规则的国际秩序”，那是基于什么规则？”

　　反观北约的首领美国，世贸组织研究报告显示，美国是迄今为止“最不守规矩者”，该组织三分之二的违规由美国引起。究其本源，正如外交部发言人此前所言，在美国“基于规则的国际秩序”包装之下，藏着一颗“基于美国利益至上的霸权之心”。

　　渲染“核威胁”

　　美国“一石三鸟”？

　　这份公报中，北约炒作式地渲染中国的“核威胁”，敦促中国“参与降低战略风险的讨论，并通过提高其核武器政策、计划和能力的透明度，来促进稳定”。与此同时，在公报中，北约反复宣称自己是“核联盟”。

　　对此，赵俊杰认为，北约表达了自己在两个层面上的盘算：第一层意思是说给中国听的，表面上看是在敲打中国；第二层意思则是说给俄罗斯听的，即北约不仅是一个常规的军事联盟，还是一个具有核威慑的军事联盟。通过这样的言论，北约希望可以给欧洲小国吃下“定心丸”。

　　“更多的是打心理战。作为北约之首的美国，其战略意图是一石三鸟。可以说，美国是玩弄人心、纵横捭阖的高手。”赵俊杰表示。

　　7月11日，中国驻欧盟使团发言人表示，北约峰会公报连篇累牍，老调重弹，充斥冷战思维和意识形态偏见。公报涉华内容罔顾基本事实，肆意歪曲中方立场和政策，刻意抹黑中国，中方对此坚决反对和拒绝。

　　12日，中国外交部发言人汪文斌也作出回应。他指出，北约作为拥有最多、最强大核武器的军事联盟，近年来大搞“麦克风外交”，不负责任地渲染“中国核威胁”，完全是倒打一耙，虚伪至极。

　　拱火浇油

　　“北约走到哪，哪里就不安宁”

　　值得注意的是，北约还在公报中呼吁中国“发挥联合国安理会常任理事国的作用，谴责俄罗斯对乌克兰的军事行动”。北约将中俄合作视为“相互强化破坏基于规则的国际秩序的企图”，认为这违背了其价值观和利益。

　　事实上，一年多以来，北约成员国大力推进对乌克兰的军事援助，对俄罗斯实施制裁，是“拱火浇油”，导致俄乌紧张局势升级的始作俑者。近日，美国决定向乌克兰提供集束炸弹，更是突破了人道主义的底线。

　　赵俊杰指出，北约公报中在俄乌问题上指责中方，是一种“强盗逻辑”，用中国的古话形容，即“只许州官放火，不许百姓点灯”。

　　他总结道，“美国的价值观只讲斗争性，不讲协调性，把自己当成正义的化身，却将政治的匕首插入‘制度性对手’。”

　　赵俊杰还认为，以美国为首的北约，并非是真正维护欧洲的安全稳定。在乌克兰问题上，一些欧洲国家不得不被迫选边站。

　　“北约走到哪，哪里就不安宁。”他指出。(实习生田煦煦亦对本文有贡献)(完)

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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