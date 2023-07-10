人民网记者刘以爽、实习生邵黛琳

太和智库高级研究员丁一凡。太和智库供图

海丝国际纪录片大会“一带一路”文化交流新篇章暨第七届太和文明论坛人文交流分论坛日前在福建泉州举行。太和智库高级研究员丁一凡在接受人民网采访时指出，通过打造文化来建立国家形象，具有非常重要的意义。

打造国家文化形象 力推中国迈向“品牌强国”

丁一凡指出，文化作为一种软实力对国家的发展极为重要，文化的导向作用、吸引力和感召力能够支撑一个国家的产品输出。

“一些‘中国制造’品牌正在逐步成为高档消费的标志，”丁一凡说，“如今在海外持续畅销的中国新能源汽车便是例证。”近年来，以比亚迪、上汽集团等为代表的中国车企依托新能源汽车的先进技术、过硬的质量，赢得了国外消费者的青睐，力推中国向“品牌强国”迈进。

“一带一路”倡议提出十年来，越来越多形式丰富的中国文化产品传播到“一带一路”沿线国家。以电视剧为例，在许多国家和地区的影响力及受欢迎程度不断提升。海外民众通过这些影视作品增进了对中国的认知。

对此，丁一凡表示，文化的海外传播须具有针对性。“结合当地社会发展的形态、民众的期待及其对中国文化的认知来打造不同的文化产品。”从而进一步提升中国文化的国际影响力。

丰富多彩的文化互动增进两国人民之间的友谊

丁一凡表示，中国和法国同为文化大国，两国之间的交流互鉴由来已久并发挥着深刻的影响力。中法合拍的《风筝》是新中国第一部中外合拍电影，为中法两国之间搭建起深厚的人文交流桥梁。

中法两国多次互办文化年。根据中法两国联合声明，中法两国将于2024年共同举办文化旅游年活动，并以巴黎奥运会为契机，深化两国人文交流合作。2024年又值中法建交60周年，丰富多彩的文化交流互动增进两国人民之间的友谊。

争取欧洲多元声音 让公正评价被世界听见

“法国一直以来都是欧洲一体化的重要推动者。”丁一凡认为，中法关系发展也将对中欧关系发展起到积极引领作用。

与此同时，丁一凡还强调，国际舆论环境日趋紧张。中国应保持理性、客观、全面的态度，警惕互联网时代下部分西方媒体通过控制舆论、歪曲事实、偏见报道等手段所造成的潜在危险。

“西方社会是多元社会，民众在思想认识上存在着巨大的差异。”丁一凡说，“要努力在欧洲的多元社会中争取不同声音，让真相和公正的评价通过这些声音被更多的民众所听见，逐步改变欧洲民众对中国的偏见，帮助他们更客观地认识和看待中国。”从而真正提升中国在国际舆论场上传播话语的感召力和影响力。

(责编：王禹蘅、常红)