人民网 张凯伟

艾那·唐根资料图 太和智库供图

“‘一带一路’倡议优势在于互联互通。”美国知名时事评论员、太和智库高级研究员艾那·唐根（Einar Tangen）在近日接受人民网专访时表示。

在谈到“一带一路”倡议优势时，唐根指出，随着美国退缩，遏制增加，“一带一路”倡议成为了受欢迎的减压阀。即使是南美洲的国家也能参与到“一带一路”倡议当中，让各国能够真正创造自己的未来，而不是依赖于其他经济体。各国可以建立自己的经济并且能够参与世界竞争，更好地帮助本国人民。唐根还提到了近期提出的全球文明倡议，“全球文明倡议真正讨论的是尊重其他文化，他们有权利作为主权国家在向前发展中创造自己的道路，而不是被任何一个国家或国家集团支配。”

今年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，唐根也对“一带一路”倡议当前面临的挑战以及未来的发展提出了自己的看法。“现在的主要挑战是美国的地缘政治霸权。”唐根表示，“最大的障碍是这种观点，即所有国家和人民的生活只能有一种道路，这是错误的，但让美国接受这一点需要时间。”

当前中美关系正经历曲折，针对美国国务卿布林肯称美国对华是“去风险化”，而非“脱钩”的观点，唐根则表示，“‘去风险化’就是单边的‘脱钩’”，他继续解释说，“‘去风险化’意味着我脱离你，但我不希望你脱离我。布林肯只同意这种措辞上的改变，仅仅是因为欧洲人对‘脱钩’的概念不太满意，因为他们很清楚，他们无法在与中国‘脱钩’的同时保持强劲的出口。所以他们说，我们不能换个词吗？但是这个词没有任何不同的意思。”

针对许多西方媒体炒作“一带一路”会导致所谓“债务陷阱”，唐根指出，“只要这些钱是用于投资，而不是被送到世界各地外国资本的债权人手中，那么借钱就是债务陷阱的观点属于无稽之谈。”

提及如何推动未来中美关系发展，唐根认为，欧美等国家要想真正产生变化，必然是自下而上推动的，即通过人民推动变化，他强调要推动民间交流、文化交流，开放更多航班。

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