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法国总统要求政府尽快制止骚乱恢复国家秩序

2023年07月03日10:49 | 来源：新华网
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新华社巴黎7月3日电（记者唐霁）法国总统马克龙2日晚召开会议，要求政府尽一切努力恢复国家秩序。当晚，法国部分城市仍有冲突，但从全国范围看，骚乱程度与前几天相比明显下降。

马克龙当晚在总统府爱丽舍宫召集法国总理和多名部长，研究局势最新进展。他要求政府尽一切努力恢复国家秩序，确保局势尽快恢复平静。

据法国媒体报道，马克龙将于3日分别会见法国国民议会议长娅埃尔·布朗-皮韦和参议院议长拉尔歇，4日会见受到骚乱严重影响的220多个市镇的负责人。

法国内政部长达尔马宁宣布，2日晚在全国部署了4.5万名警察和宪兵应对骚乱。据法国内政部统计，截至2日23时30分，警方当晚在全国逮捕了49人，和前几天相比，骚乱程度明显下降，很多城市夜间都恢复了平静。

从2日傍晚一直到接近3日凌晨，在巴黎香榭丽舍大道，记者只看到负责治安的警察和行人，没有看到示威人群，街头气氛平静。记者所住的巴黎近郊上塞纳省克利希市当晚也相对平静。

6月27日，在法国上塞纳省楠泰尔市，一名警员截停一辆汽车时开枪，驾车的17岁少年身亡。这一事件引起法国各界强烈反应。28日晚开始，法国多个城市持续出现不同程度的骚乱。

(责编：于洋、徐祥丽)

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