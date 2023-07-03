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第18期援圭医疗队走进圭亚那青建集团项目部义诊

2023年07月03日10:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢7月2日电 （记者宋亦然）当地时间7月1日，第18期援圭亚那医疗队走进圭亚那青建集团项目部为驻圭同胞开展义诊。

医疗队义诊现场。第18期援圭亚那医疗队供图。

医疗队义诊现场。第18期援圭亚那医疗队供图

圭亚那是“一带一路”南美洲重要节点国家，近年来，越来越多的中资企业及员工参与当地建设。但中资企业员工们一直以来都被当地优质医疗资源匮乏、就医语言沟通困难等问题所困扰，义诊活动有效解决了中企员工的实际困难。

参与本次义诊的科室包括普内科、普外科、骨科、烧伤整形科、中医针灸科、眼科等，同时，医疗队还免费为企业员工提供血压、血糖检测等服务。由于施工现场气候湿热，不少工作人员患有腰腿疼痛、关节痛以及湿疹等疾病。医疗队了解该情况后，主动为企业员工赠送了相关药品。此外，医疗队员还针对疟疾、登革热、基孔肯雅热等施工现场常见流行病进行了防护指导，并为企业工作人员赠送了消毒用品。

在义诊过程中，医疗队眼科成员史煜发现3位工人出现角膜异物。由于现场无法处理，且拖延时间越长，对眼睛损伤就越大，便当即决定带领几名工人先行返回驻地诊疗室治疗。经过两个多小时的紧急手术，困扰几名工人的问题得以解决。

医疗队员为企业员工检查眼睛。第18期援圭亚那医疗队供图

医疗队员为企业员工检查眼睛。第18期援圭亚那医疗队供图

医疗队队长褚薛慧表示，本次义诊恰逢建党102周年，医疗队员通过赶赴项目驻地为企业员工送健康的方式，为党的生日献礼。此外，医疗队将一如既往地为圭亚那及周边国家的“一带一路”建设者、中资企业员工提供医疗健康服务，为构建人类卫生健康共同体贡献自己的力量。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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